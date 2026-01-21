視障者福音！斑馬線上多「3條垂直線」 交通部揭真正功能

【緯來新聞網】民眾在過馬路時，發現斑馬線多了「3條線」，讓人好奇用途為何。對此，交通部解釋，該設計是「視覺功能障礙引導標線」，可以協助視障者辨識行人穿越道的位置和行走路徑，提升整體用路安全。

斑馬線多了3條線，該設計是「視覺功能障礙引導標線」。（示意圖／翻攝自pexels）

交通部曾在臉書專頁解答，斑馬線上的3條線，是視覺功能障礙引導標線，又稱導盲行穿線，用來協助視障者通行馬路時，可清楚正確辨認行穿線位置與行走的路徑動線，提高用路人通行安全。



依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條第3項規定，視覺功能障礙引導標線寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可透過白手杖滑過時標線突出的特定觸感，達到引導視障者行進方向的目的。



至於哪些地方需要設置？交通部指出，地方政府及道路主管機關應在有視障者通行或引導需求之路口，設置此標線。



另外，交通部路政及道安司曾說明，因部分路口缺乏完善人行道設施，造成「導盲行穿線難」難以設置，使得推廣受限，未來將優先考慮在公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高地點設置，並持續協助地方政府進行整體規畫。



交通部路政及道安司也補充，針對「導盲行穿線」與定位磚未對齊等不當設計，已要求地方政府盡快修正，確保標線能真正發揮引導效果。目前已有不少大型路口完成設置，相關推動與檢討工作仍會持續進行，強化行人通行友善環境。

