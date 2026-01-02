視障跑者為公益而跑 每天42公里募3千萬元年菜送暖弱勢

第九屆「盲人環台為公益而跑」2日上午在台南新營火車站起跑。（台南市社會局提供／郭良傑台南傳真）

第9屆「盲人環台為公益而跑」2日清晨繼續在台南市新營火車站前出發，這項活動將以16天跑遍全台22個縣市，募集3萬份、合計3千萬元年菜，送給全台23個弱勢團體寒冬送暖。台南市社會局與國際扶輪3470地區協助上午7時30分準時鳴槍起跑，受強烈大陸冷氣團影響，氣溫只有14至16度，市長黃偉哲一早到新營火車站為這群視障的「勇者」加油打氣。

這項「盲人環台路跑」不同於一般環台方式，不僅需要陪跑員全程帶領視障朋友外，對於身體素質和生活起居的後勤照顧也是一大挑戰。在環台為公益而跑的旅程中，團隊必須克服氣候、資金和後勤補給等多項挑戰，每天跑42公里，以完成這項看似不可能的任務，感受台灣社會的溫暖與支持。台南地區的跑團與新興國小小朋友今天也加入陪跑行列。

視障跑者由陪跑員全程帶領，以16天進行環台而跑來為弱勢募年菜。（盲人為公益而跑協會提供／郭良傑台南傳真）

盲人為公益而跑的跑者與台南地區的贊助及支持單位合照。（台南市社會局提供／郭良傑台南傳真）

台南市長黃偉哲發送小禮物給清晨出席的學生們，感謝其支持公益起跑，愛心滿滿。（台南市社會局提供／郭良傑台南傳真）

「盲人為公益而跑」在台南展開2天1夜公益行動，多個在地扶輪社串聯，以實際捐款支持台南在地社福單位，推動年節關懷募款行動，並採「每捐款新台幣1000元即代表1份年菜支持」的方式，讓愛心轉化為具體的年節照顧。

其中，國際扶輪3470地區的各在地扶輪社捐助台南大學附屬啟聰學校、天主教善牧社會福利基金會、台南市私立菩提林教養院。透過在地扶輪社攜手支持在地社福單位，讓公益轉化為年節前實際的支持與陪伴，為有需要的家庭帶來溫暖與力量。

市長黃偉哲表示，「盲人環台為公益而跑」今年已邁入第9屆，短短16天完成環台一圈，不僅展現彼此扶持、共同前行的精神，也讓社會大眾看見身心障礙者的生命韌性。本次活動選擇台南作為重要停靠城市，正是對台南長期推動身心障礙者福利與共融政策的肯定，未來將持續布建身心障礙者社區服務資源，逐步打造友善共融的生活城市。

