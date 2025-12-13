民視新聞／綜合報導

渣打臺北公益馬拉松將在明年1/11開跑，預計有來自51個國家，超過2.6萬位跑友，熱情支持公益。主辦單位今天舉辦了視障陪跑訓練營，還請到首位完成超馬的視障女跑者徐薇雅老師，分享她的挑戰故事。

這場賽事13年來已經吸引超過2000名視障跑者。本屆特別安排117位視障跑者上場，還有8位挑戰全馬組。陪跑訓練營這次共近500人報名，最後選出35名陪跑員參訓。渣打銀行從2013年起贊助賽事，呼籲發揚「一起，跑更遠」的精神，打造更友善的運動環境。

視障陪跑訓練營！ 首位完成超馬視障女跑者分享挑戰故事

