視障、聽障生動手做科學實驗 營隊提供多感官體驗

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部和遠哲科學教育基金會合作，舉辦視障生和聽障生科學營隊，強調「動手做」，透過多感官方式克服障礙，參與科學實驗和探索，提升學習自信。

教育部今天發布新聞稿，遠哲科學教育基金會自民國98年開始，鼓勵視障生和聽障生動手做科學，打造深度體驗的學習環境，著重多感官教學和最高可達「一生一隊輔」的高人力配置，彌補學員在視覺、聽覺上的限制。

科學實驗往往要動手操作，營隊挑選許多可以透過觸覺感受的實驗，例如用水花震動來觀察聲波；使用大量影像、圖表、模型等說明實驗步驟，減少口述講解的需求等。

廣告 廣告

遠哲基金會指出，國中小階段的學習歷程，往往仰賴五感等多重感官訊息，對身障生而言，「動手做」是關鍵學習策略，如何彌補視覺、聽覺與認知上的限制，一直是視障生與聽障生教育的重要課題，期盼透過營隊的活動設計，培養面對不同學習情境的適應能力與學習韌性。

教育部表示，學員於課堂中透過觸覺與多感官轉化方式，完成各項科學實作，開啟探索世界的科學之門。期盼每一名身心障礙學生，都能在多元學習的情境中找到自信與價值。（編輯：張銘坤）1150207