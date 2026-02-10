親上火線直面國防特別預算爭議 賴清德明早開記者會一次說清楚

總統賴清德（圖）將舉行總統府「國防特別預算」釋疑記者會。（圖／黃耀徵攝）

總統府今（10）日預告，明天（11日）上午10點總統賴清德將親自發表談話，屆時將說明「國防特別預算」整體戰略思維與政策方向。

全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案目前處於行政與立法權的高度僵持期，由於預算一匡列八年就高達新台幣1.25兆，行政院版草案在立法院程序委員會多次遭到國民黨與民眾黨在野聯合卡關，目前尚未進入實質審查階段。另外民眾黨已另提預算約4,000億元的版本，更顯得行政院版似有花費高昂平添質疑，各界議論紛紛。

據了解，賴清德老早在2025年底就想以記者會形式提出「1.25兆元國防特別預算」構想一次「問到飽」，希望加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，也希望破解在野黨稱「軍方不重視基層薪資、加薪預算通過卻不肯無法執行」為說帖「卡」國防特別預算的正當性。

八年新台幣1.25兆「國防特別預算」條例卡關在立法院多時，據傳美方已感不耐。圖僅示意，非當事國防採購品項。（示意圖／黃耀徵攝）

涉外人士指出，其實日本、南韓光2026年一年編列新台幣破兆左右的國防預算是常態，因為鄰近威權國家侵擾的現實壓力不能不正視，反而台灣執政團隊提出1.25兆國防特別預算是分8年執行，以台灣安全現實與經濟表現來講，其實是可行且必要的。

府方預告，明天賴清德開的記者會除了副總統蕭美琴陪同出席外，與會官員也包含國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐等人都會同框出席，他們將會在賴清德談話後接續簡報，希望從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度一次講清楚，要向外界充分表達「強化國軍照顧、同步提升戰力」的核心價值。

總統府重申，記者會將再度強調國防特別預算的急迫性，也向全民說明對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時也將澄清近期不實造謠，呼籲朝野各界共同支持國防特別條例、國防特別預算雙雙儘速審議通過。

國防部長顧立雄（圖）將出席總統府「國防特別預算」相關釋疑記者會。（圖／周志龍攝）

