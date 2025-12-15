親上火線！卓揆1530主持記者會「捍衛憲政」

▲卓榮泰將在下午親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白強渡新版《財劃法》掏空中央財源，對此總統賴清德最晚將在今（15）日公告，而行政院研擬不副署或不執行，對此行政院長卓榮泰昨深夜有感而發，自己必承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。稍早臨時新增行程，將在下午3時30分召開「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線說明。

行政院研擬不副署或不執行藍白強渡新版《財劃法》，外傳年金停砍也將跟進。卓榮泰昨日深夜特別發文，當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全與破壞國家財政紀律，自己也必承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。

對此行政院稍早發出採訪通知，院長卓榮泰率領副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲召開「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線說明。

