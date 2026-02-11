親上火線！總統率三軍司令說明軍購 吳思瑤：立院不給討論就讓社會討論

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（圖／記者劉秀敏攝影）

總統賴清德去年1提出8年1.25兆的國防特別預算，但屢遭在野黨阻擋。今（11）日總統再度召開記者會，說明政府政策方向。民進黨立委吳思瑤表示，這是史上第一次三軍統帥率領三軍司令共同向國人清楚說明國家戰略與軍購案，立法院不給總統合憲報告，總統就親自跟社會報告；立法院不讓軍購條例付委討論，就讓社會討論。她強調，這也是向國際傳達「台灣執政黨與國家元首在意台灣安全」的訊息。

吳思瑤指出，這是史上第一次三軍統帥率領三軍司令，共同向國人清楚說明國家的戰略、軍事佈局與軍購案。之所以這麼高規格重視，就是總統要清楚的向國人透明、公開軍購案的內容。既然國會不給予總統合憲的向國會報告，那總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的軍購條例付委討論，就讓社會來討論。

吳思瑤強調「台灣的安全一天都不能等，台灣有沒有意志要捍衛自身的安全，全世界也都在看」。總統必然會清楚向國人闡述軍購的急迫性、必要性。台灣的安全自己守護，自己的國家自己防衛，這是這場記者會非常重要的訊息，也同時向國際傳達台灣的執政黨、國家元首在意台灣的安全，在意台灣能不能扮演印太和平貢獻者的角色。

而對於軍人加薪法案，吳思瑤則說，民進黨執政對於軍人的加薪做得遠比國民黨時期多。統一性的軍公教調薪在馬英九時期只有一次，民進黨執政，蔡英文到賴清德調薪四次。所以馬英九的調薪幅度只有3%，而民進黨執政已經調14%。而在各類的軍官加給部分，馬英九時期只有7次，民進黨執政則高達29次。「這是事實，所以民進黨執政絕對全力提升軍人的權益」。她也表示，但提升軍人權益也要強化戰力，所以需要軍購條例、對美採購，也需要更多資源投入自主國防產業在台灣發展。

吳思瑤續指，對於軍人的加薪縱使民進黨做的遠比國民黨還多，但是由藍白強行通過的「軍人加薪」法案，因為涉及立法院違憲侵害行政部門的預算權，已經申請釋憲。行政院長卓榮泰也多次說明，相信總統的立場也一致。軍人齊頭式加薪的違憲法案已經申請釋憲，尊重憲法法庭的裁判，如認為合憲當然可以追溯、增加、編列這些預算，一旦被宣判違憲，當然就無法上路。

