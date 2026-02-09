親中下場慘! 智利櫻桃被中狂砍價 過度依賴成雙重打擊 緊急改賣「這國」....

智利櫻桃價格暴跌，中國消費者抱怨品質參差不齊，智利果農將出口轉向美國。 圖：翻攝自 X @EDNewsChina

智利櫻桃近期在中國市場出現價格崩盤與品質爭議雙重打擊。據《每日經濟新聞》報導，廣州江南果菜批發市場近 3 個月的參考價，從每公斤人民幣 150 元跌至 47 元，跌幅高達 69%；北京部分超市線上平台甚至低至每公斤 45.2 元，使消費者從小心計算單價改為整箱購買。

智利農業部數據顯示，價格重挫的主因是供應量激增，該國櫻桃種植面積自 2019 年至 2025 年間翻倍至 8 萬公頃，本產季預估產量達 65.5 萬噸，且超過九成出口中國。農業專家趙俊曄指出，今年氣候影響造成中晚熟品種拉賓斯提前採收，與主力品種桑緹娜採收期重疊，大量貨源集中上市，價格自然承壓。

然而，價格下降並未提升消費者滿意度。許多中國買家抱怨，購買櫻桃像「開盲盒」，表面鮮亮，果肉卻可能發黑、變軟或帶苦味。網路評測影片顯示，一箱 5 公斤的櫻桃中，超過半數出現霉斑或腐爛，北京、上海等一線城市消費者紛紛抱怨。

面對中國市場「量大價跌、口碑下滑」的挑戰，智利出口商正積極分散市場風險。智利水果協會櫻桃委員會執行長索萊爾（Claudia Soler）表示，截至去年底，智利對美國的櫻桃出口量較上季同期增長 63%。知名出口商 Copefrut 也預計，北美出貨量將比去年增長 40% 至 73%。

專家分析，智利櫻桃過度依賴中國市場的副作用逐漸顯現。雖然中國仍為最大買家，但價格崩盤與品質問題頻繁出現，智利果農已將目光轉向美國市場，透過零售合約與促銷活動，建立更穩定的收益模式，全球櫻桃貿易版圖可能面臨重整。

