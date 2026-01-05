親中不讓台人入境！台灣不買「這國」龍蝦 採購暴跌70％

財經中心／倪譽瑋報導

2025年前11個月台灣的古巴龍蝦進口額，和2024年同期相比減少近107公噸、價值約新台幣8600萬。（示意圖／資料照）

古巴的國家立場偏向中國，對台較不友善，曾發生遣返持台灣護照者，只因中國不承認台灣是國家。古巴對台灣入境政策不友善，除外交部呼籲非必要請勿前往外，似乎也以不買當地知名水產「龍蝦」反擊，農業部數據顯示，2025年前11個月只進口了47公噸、93.8萬美元，和2024年同期的154公噸、367萬美元相比減幅近70％。

古巴對台灣入境政策？外交部籲非必要勿前往

外交部指出，2023年陸續發生民眾持台灣護照到古巴，遭官方拒絕入境的案例。如過去一位加拿大僑胞控訴，一家人去古巴，機場境管官員看到他們拿「台灣護照」，就以中國不承認台灣是國家為由，扣押護照並將全家人遣返。2025年1月，美國政府將古巴重新列為「支持恐怖主義國家」。

同年7月，古巴全面實施電子簽證（eVisa-Cuba）入境方案，可線上申請觀光簽證停留90日，但必須提供旅行保險證明、回程或下段航程機票，也可能會被要求給住宿訂房、財力證明。外交部提醒，古巴對台灣態度較不友善，我國在當地未設有駐處，國人在古巴護照被搶偶有所聞，建議「非必要請勿前往。」

減少進口水產 農業部曝「買古巴龍蝦減近70％」

面對古巴的種種不友善，台灣似乎也展開反擊，農業部統計數據顯示，2025年初截至11月，台灣龍蝦進口總額為4723.8萬美元；排名前五的龍蝦進口國，分別是巴西、澳洲、印尼、美國、葉門。

以Q彈與咬勁紮實、無螯知名的古巴龍蝦，在2025年進口額只剩下47公噸、93.8萬美元，和2024年同期（154公噸、367萬美元）相比大幅縮減約70％，從過去的第4名一路跌到了第12名；而如今的台灣水產市場，幾乎很少看到來自古巴的龍蝦。

