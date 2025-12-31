親中反美？委內瑞拉喊「堅定支持一中」 我外交部嗆：先檢視自身統治正當性

美國總統川普（Donald Trump）29日證實已「襲擊」委內瑞拉一處碼頭，指該處為毒品裝船區，是華府施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府以來，首度公開在委內瑞拉執行的地面行動；值此之際，委內瑞拉外交部29日發布聲明，稱堅決反對美國政府宣布對台灣大規模軍售、堅定支持「一個中國」原則。對此，我國外交部今（31）日發布新聞稿嚴正抗議駁並予以嚴厲譴責。

美國今年8月起於石油大國委內瑞拉外部署航空母艦福特號等機艦，11月中旬正式宣布展開「南方之矛」（Southern Spear）軍事行動，稱目標是打擊西半球「毒品恐怖分子」；川普本月17日控訴，馬杜洛「非法政權」正利用從美國偷走的油田出產石油，作為自身運作及毒品恐怖活動的資金，並稱委內瑞拉政府已被列為「外國恐怖組織」，已下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底封鎖。而後，川普26日稱將對「大型設施」展開行動，再於29日證實襲擊一處毒品裝船區。

與此同時，中國解放軍29日清晨宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演，演習範圍涵蓋我國領海，實彈演習落彈區則散布在我國鄰接區24浬線周邊。委內瑞拉外交部29日發布聲明，稱一向堅守尊重各國主權、領土完整和國際法，堅決反對美國政府宣布對台灣大規模軍售，嚴重干涉中國內政，破壞亞太穩定，威脅區域和平安全；並稱堅定支持「一個中國」原則，「相信在中國國家主席習近平的領導下，中國能夠度過這次由美國引發的危機，而台灣最終也必然與中國統一。」

嚴厲譴責委內瑞拉 外交部：台灣將續與美國合作

對此，我國外交部今日發布新聞稿痛批，委內瑞拉外交部前述妄稱，並謬引所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。外交部狠嗆，建議委內瑞拉政府與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委內瑞拉執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部強調，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序，「即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。」

外交部也說，台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。



