委內瑞拉總統馬杜羅日前對川普嗆聲，「來抓我啊，膽小鬼，別讓我等太久」，川普顯然沒讓他失望，在馬杜羅與老大哥習近平的特使見面三小時後，發動奇襲，沒有損傷一兵一卒，順利活捉馬杜羅，解送美國接受司法審判。





馬杜羅被逮，求仁得仁，委國民眾上街口歡慶，中俄則驚惶未定，只敢口頭上譴責一番。尤其，中國是委內瑞拉的保護者，提供中共生產的「精密武器」，替馬杜羅圍事。不料，這些先進武器在美軍偷襲下根本沒有發揮任何功能，等於破銅爛鐵，中共可謂顏面盡失。

美國突襲委內瑞拉的受災戶，不僅是中共，一再唱衰川普不敢對委內瑞拉動手的親中名嘴，更是個個如喪考妣，惱羞成怒，立馬化身正義使者批評川普違反國際法。令人印象深刻的是，這些人在中國進行圍台軍演時，不但沒有一絲怪責中共的意思，反而指責是賴清德向中共挑釁。





其實，川普活捉馬杜羅，台灣應該討論的不是國際法，而是這次行動證明要對付中共的武力犯台，最重要的是把美國要賣給我們的武器「買好買滿」，才是最好的自保策略。





至於那些仍在杯葛軍購預算，替中共的擾台行徑找藉口的藍白立委，本質上就應該視為國賊，群起而攻之，伸張正義。