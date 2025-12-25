親中吞苦果！鐵路沒影、白蝦跳票 宏都拉斯大選結果給了中國一記大耳光
國際中心／林奇樺報導
宏都拉斯2023年與台灣斷交、全面倒向北京，當時政府高調宣稱這是「務實外交」，能換來龐大投資、紓解龐大外債、並打開新的出口市場。然而轉向一年多後，外界檢視雙邊合作成果卻發現，雖然北京並非「完全沒兌現」，但真正落地的項目與當初對外描繪的願景存在明顯落差，被批評「只做到表面工夫」。也因此，今年的宏國大選，更形成「繼續親中」或「重新檢視對中關係」兩大陣營的激烈對決，最終投票結果，則是由獲美國總統川普力挺的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，成為宏都拉斯新任總統。
回顧宏國當初選擇轉向北京的原因，最核心的考量正是龐大的外債壓力。《路透社》當年報導指出，時任外長雷納（Eduardo Reina）坦言，宏國外債龐大，財政已經難以負荷。政府因此將外交轉向中國包裝為「務實抉擇」，並對外宣稱可換取基礎建設、融資支援、出口通道與自由貿易協定（FTA），甚至寄望藉由中國市場「讓經濟翻身」。
但希望真的成真了嗎？
2023年7月，仍深陷「建交蜜月期」的宏國政府，率先向北京提出最具象徵性的需求——打造一條造價約200億美元（約新台幣6255億元）的跨洋鐵路，連結大西洋與太平洋，希望中國大型國企能直接投資。根據《路透社》當時的電訊，宏國官員向中方表明，這條鐵路將成為雙邊合作的核心工程。
然而一年過去，這條跨洋鐵路依然停留在「紙上談兵」階段。沒有任何中國銀行承諾放款，也沒有任何中國國企宣布投資。《路透社》與多份國際智庫資料皆指出，至今沒有任何公開文件顯示資金到位，目前仍屬於政府對外尋求資金與推銷計畫的階段，並未看到具體的貸款承諾或工程動工時間表，成為宏中合作中最具代表性的「未兌現」項目之一，也象徵當初的粉紅泡泡開始破滅。
粉紅泡泡破滅之二就是最直接讓當地有感的農產品輸出，根據《路透社》與中國官方發布的訊息，雙方在2023年7月啟動FTA談判，目標是透過降稅，讓宏都拉斯的蝦類、農產品、咖啡等更容易打入中國市場。其中尤以白蝦最具代表性，在宏國斷交台灣前，2022年的白蝦出口量明明還有2070萬磅，但到了2024年僅剩660萬磅，跌幅高達67%。中國曾經宣稱要採購250個貨櫃白蝦，但截至今年2月，僅僅採購4個貨櫃，而宏國政府卻稱以沒有和中國簽訂採購合約甩鍋，引發當地不滿。
雖然根據今年8月31日報導，宏都拉斯政府宣布已與中國達成協議，將對中國出口3000噸白蝦。兩國皆稱這是「成功合作典範」，但當地蝦農仍不抱期待，因為對他們來說，中國市場「價格低、不穩定」，遠不如之前對台出口的條件。
如今，宏都拉斯11月30日舉行總統大選，中國議題也成為選戰最具爭議的核心之一。《彭博》更在選前分析中指出，這場選舉可能成為「北京外交攻勢的一次逆風」，並指出，兩位主要候選人前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）、前首都市長阿斯福拉（Nasry Asfura），兩人全都承諾，當選後將與北京斷交，並重新與台灣建立邦交，而前者的民調皆處於領先，倘若其中一人贏得大選，台灣可能重新獲得「罕見的外交突破」，至於主張繼續與北京維持邦交的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），在民調中排名第3。彭博強調，宏都拉斯與中國建交不過一年多，但中國承諾的投資與合作落差，已讓不少選民開始質疑政府押寶北京的決策。
同時，《半島電視台》與當地媒體也指出，中國議題已成宏都拉斯街頭咖啡店的熱門話題。許多選民質疑跨洋鐵路遲未動工、白蝦出口承諾跳票、FTA進度停滯，對比當初高喊的「經濟翻身」，落差巨大。不少民間團體也呼籲下一任總統「要求中國拿出真金白銀」。
果然大選結果如同之前民調，親中的蒙卡達得票率慘淡，反而是主張恢復和台邦交的兩位候選人納斯拉亞、阿斯福拉在開票過程中幾度拉鋸，最終由阿斯夫拉勝出。而這場大選，也開該國的反中的正式第一槍，台灣邦交國有沒有可能再加1，各界拭目以待。
更多三立新聞網報導
斷交台灣！尼加拉瓜被中國高利貸坑慘 慘揹620億債務
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
宏國哭哭！台灣白蝦外交超狂 這4國前10月進口額超越去年整年
記者批台灣有事害慘經濟！小野田紀美這招回擊 台網封「日版梁文傑」
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 158
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 98
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 93
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 73
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 134
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 73
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 82
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 19
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 20
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
蔡英文平安夜發文 她酸：賴清德最忌憚的人
[NOWnews今日新聞]嫌犯張文19日犯下震驚社會的隨機砍人事件，包含張文本人最後墜樓身亡，共造成4死11傷，事件發生至今已7天，社會各界的悲痛與震撼仍未平息。前總統蔡英文24日平安夜發聲，表達哀悼...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 62