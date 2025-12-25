親中吞苦果！鐵路沒影、白蝦跳票 宏都拉斯大選結果給了中國一記大耳光

國際中心／林奇樺報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交、全面倒向北京，當時政府高調宣稱這是「務實外交」，能換來龐大投資、紓解龐大外債、並打開新的出口市場。然而轉向一年多後，外界檢視雙邊合作成果卻發現，雖然北京並非「完全沒兌現」，但真正落地的項目與當初對外描繪的願景存在明顯落差，被批評「只做到表面工夫」。也因此，今年的宏國大選，更形成「繼續親中」或「重新檢視對中關係」兩大陣營的激烈對決，最終投票結果，則是由獲美國總統川普力挺的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，成為宏都拉斯新任總統。

川普力挺的阿斯夫拉勝選宏都拉斯總統。

回顧宏國當初選擇轉向北京的原因，最核心的考量正是龐大的外債壓力。《路透社》當年報導指出，時任外長雷納（Eduardo Reina）坦言，宏國外債龐大，財政已經難以負荷。政府因此將外交轉向中國包裝為「務實抉擇」，並對外宣稱可換取基礎建設、融資支援、出口通道與自由貿易協定（FTA），甚至寄望藉由中國市場「讓經濟翻身」。

但希望真的成真了嗎？

2023年7月，仍深陷「建交蜜月期」的宏國政府，率先向北京提出最具象徵性的需求——打造一條造價約200億美元（約新台幣6255億元）的跨洋鐵路，連結大西洋與太平洋，希望中國大型國企能直接投資。根據《路透社》當時的電訊，宏國官員向中方表明，這條鐵路將成為雙邊合作的核心工程。

然而一年過去，這條跨洋鐵路依然停留在「紙上談兵」階段。沒有任何中國銀行承諾放款，也沒有任何中國國企宣布投資。《路透社》與多份國際智庫資料皆指出，至今沒有任何公開文件顯示資金到位，目前仍屬於政府對外尋求資金與推銷計畫的階段，並未看到具體的貸款承諾或工程動工時間表，成為宏中合作中最具代表性的「未兌現」項目之一，也象徵當初的粉紅泡泡開始破滅。

粉紅泡泡破滅之二就是最直接讓當地有感的農產品輸出，根據《路透社》與中國官方發布的訊息，雙方在2023年7月啟動FTA談判，目標是透過降稅，讓宏都拉斯的蝦類、農產品、咖啡等更容易打入中國市場。其中尤以白蝦最具代表性，在宏國斷交台灣前，2022年的白蝦出口量明明還有2070萬磅，但到了2024年僅剩660萬磅，跌幅高達67%。中國曾經宣稱要採購250個貨櫃白蝦，但截至今年2月，僅僅採購4個貨櫃，而宏國政府卻稱以沒有和中國簽訂採購合約甩鍋，引發當地不滿。

雖然根據今年8月31日報導，宏都拉斯政府宣布已與中國達成協議，將對中國出口3000噸白蝦。兩國皆稱這是「成功合作典範」，但當地蝦農仍不抱期待，因為對他們來說，中國市場「價格低、不穩定」，遠不如之前對台出口的條件。

如今，宏都拉斯11月30日舉行總統大選，中國議題也成為選戰最具爭議的核心之一。《彭博》更在選前分析中指出，這場選舉可能成為「北京外交攻勢的一次逆風」，並指出，兩位主要候選人前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）、前首都市長阿斯福拉（Nasry Asfura），兩人全都承諾，當選後將與北京斷交，並重新與台灣建立邦交，而前者的民調皆處於領先，倘若其中一人贏得大選，台灣可能重新獲得「罕見的外交突破」，至於主張繼續與北京維持邦交的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），在民調中排名第3。彭博強調，宏都拉斯與中國建交不過一年多，但中國承諾的投資與合作落差，已讓不少選民開始質疑政府押寶北京的決策。

同時，《半島電視台》與當地媒體也指出，中國議題已成宏都拉斯街頭咖啡店的熱門話題。許多選民質疑跨洋鐵路遲未動工、白蝦出口承諾跳票、FTA進度停滯，對比當初高喊的「經濟翻身」，落差巨大。不少民間團體也呼籲下一任總統「要求中國拿出真金白銀」。

果然大選結果如同之前民調，親中的蒙卡達得票率慘淡，反而是主張恢復和台邦交的兩位候選人納斯拉亞、阿斯福拉在開票過程中幾度拉鋸，最終由阿斯夫拉勝出。而這場大選，也開該國的反中的正式第一槍，台灣邦交國有沒有可能再加1，各界拭目以待。

