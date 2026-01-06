親中媒體誣指堂弟關說？陳亭妃強調無此親屬

立委陳亭妃強力駁斥親中媒體的抹黑報導。(劉祐龍攝影)

民進黨台南市長初選倒數一週，立委陳亭妃今(6)日率先透過臉書發文，對「中視臉書」提出嚴正抗議，指控特定媒體在未經查證、也未向本人求證的情況下，引用爆料內容，直接介入民進黨黨內初選、傷害當事人。





陳亭妃強調，自己「沒有任何堂弟叫陳翰宣」，相關指控完全不實，已造成名譽傷害，要求中視臉書立即下架，並請所有引用者同步更正、下架，拒絕「抹黑一條龍」與「抹黑產業鏈」，也拒絕藍營介入民進黨初選。





日前爆料內容指出，陳亭妃疑似透過幕僚介入其堂弟竊電案件，讓台電原追償高達 160 餘萬元的電費遭「砍半」至約 80 萬元，引發地方質疑政商勾結與濫權。

爆料稱，一名自稱陳亭妃堂弟的「陳翰宣」，在台南經營早餐店「索宸極香」及自助洗衣店，今年 2 月遭台電查獲改造電表竊電，台電 3 月 5 日出具調查書並要求追償電費，當事人亦簽字確認。





對此，陳亭妃再度強調，上述人名與事件皆與她無關，相關報導內容子虛烏有。她指出，台南的未來不應被抹黑與造謠主導，呼籲初選回到政策與能力的正常競爭。