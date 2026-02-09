親中必敗？從岡田落選到自民黨全勝 王定宇解讀日本選舉關鍵訊號

民進黨立委王定宇。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選結果出爐，自民黨不僅單獨取得過半席次，更拿下眾議院三分之二的絕對多數。對此，民進黨立委王定宇今（9）日透過社群分析指出，這場選舉不只是政黨勝負，更是日本人民透過選票，清楚選擇國家總體路線的結果。

他指出，自民黨在本次選舉中獲得316席，加上執政盟友日本維新會的36席，合計取得352席，囊括日本眾議院465席中逾四分之三的席次，展現壓倒性優勢。他認為，此一結果已清楚確立日本未來政局方向。

王定宇進一步點出，前眾議員岡田克也的落選，是此次選舉勝敗的重要象徵。岡田過去曾在國會質詢中反對「台灣有事、日本有事」的論述，而在本次選舉期間，日本首相高市早苗更清楚說明，中國若以武力犯台，勢必影響日本存立，日本政府與自衛隊將依據日本憲法啟用「集體自衛權」，使得此次選舉，實際上交由日本人民決定國家總路線。

王定宇指出，岡田過去在眾議院選舉中實力雄厚，上一次選舉曾拿下東海三縣最高的13萬7953票，並於本次選舉前加入新成立的中道改革聯合，卻仍無緣第13次當選。他直言，該選區原立憲民主黨眾議員幾乎全數落敗，親中派勢力「全軍覆沒」。

王定宇也提及，岡田家族與中國關係密切，其父親岡田卓也是流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人，長年積極布局中國市場，哥哥岡田元也則擔任集團會長，直至上月才辭任。他認為，日本人民不僅用選票淘汰親中政治人物，也用選票肯定高市的路線與「台灣有事、日本有事」的安全論述。

王定宇進一步分析兩個地方選舉結果，作為高市早苗聯盟全面勝選的具體展現。他指出，主打反美軍基地的地方政治勢力「全沖繩」陣營，在沖繩四個選區全軍覆沒，未能拿下任何席次。根據《產經新聞》報導，沖繩縣知事玉城丹尼也坦承，從第一選區到第四選區全面失守，顯示該陣營在實力與認知上均出現明顯落差。

此外，王定宇指出，自民黨在熊本等地全面勝出，特別是在選舉倒數期間，台積電宣布相關投資消息，引發日本社會高度正面回應，對自民黨選情形成加分效果。選舉結果顯示，包括熊本在內，自民黨在群馬、靜岡、滋賀、奈良、岡山、鳥取、山口、德島、高知等地全面勝出，在野黨則全面潰敗。

王定宇也提到，美國前總統川普在日本大選前即公開表態支持高市早苗，選後並向高市表示，祝賀其推動以實力追求和平的保守路線，並強調日本人民的選擇將持續獲得支持。

