劉祐龍攝影

日本眾議院改選，高市早苗的自民黨獲得單獨超過三分之二席次修憲門檻的大勝，不但象徵自民黨的滿血回歸，更意味著日本再度崛起，將與美國建立更緊密的戰略夥伴關係，也會強化「台灣有事、日本有事」的命運鎖鏈，成為維護自由印太的關鍵力量。





從二戰戰敗以來，日本全力發展經濟，到了上世紀八十年代達到顛峰，對比當時國力往下滑的美國，日本被戴上「日本第一」的桂冠。然而，「日本第一」既是祝福，也是「詛咒」，以往飆漲的股市與房市，形成經濟泡沫破滅後，日本陷入長達三十年的失落。

廣告 廣告





三十年的沈淪，使年輕一代的日本人忘記「日本第一」的榮耀，去年的人均GDP甚至被曾經是它的殖民地的台灣超前。一個重要的象徵是，在一九八零年代曾經是世界第一的日本半導體產業，至今竟需要台積電前往設廠投資，力助其半導體產業再起。因此，台積電董事長魏哲家選前拜會高市首相，宣示台積電的熊本廠製程提升為三奈米，被認為是高市在選戰中的重大助力。





此外，日本在二戰後帶有戰爭禍首的原罪，採行非戰憲法，宣示永遠放棄戰爭，不保持戰爭力量，不能擁有核子武器。因此日本只能以自衛隊的名義，捍衛國家安全。此一非戰憲法讓日本在美國的保護下全力發展經濟，但面對日益險惡的國際形勢，例如視日本為不共戴天仇人的中國與北韓的軍事擴張，日本的國防力量必須大幅提升，才能有效對抗這類重大威脅，並為印太和平貢獻力量。





高市為了對抗中國威脅與提振日本經濟，以及解決陷入僵局的國會，押上個人首相位子的去留，對在野黨發動短短十六天的國會改選閃電戰。部分政論家並不看好，認為國會改選欠缺正當性，而且高市個人支持度也有下滑跡象，二月又常有暴風雪來襲，恐怕影響選民的投票意願。





更重要的是，日本親中政客不斷渲染高市的「台灣有事」論，恐造成與中國的戰爭 衝突，將把年輕人送上戰場。對於日本面臨的重大威脅，高市並未像過去的日本政客般迴避，反而採取正面對決，尤其在中國的各種強力抵制下，毫不退縮。這樣的態度，帶給日本人、尤其是年輕人希望，捲起前所未見的選戰旋風，讓多數日本人願意在暴風雪中走出來投票，造成不可思議的勝利。





高市選戰中的名言，「不挑戰的國家，沒有未來」，同樣可以作為台灣人民的座右銘。高市提高國防預算、對抗中國威脅，與在野黨的杯葛，都在這次選戰中獲得絕對多數日本人的支持。





總之，高市的大勝，振奮了陷在同樣危機中的本土政權，卻必然引發中國的氣急敗壞，有意思的是，藍白會不會有所反思，或者仍頑固走向中國的地獄之門？