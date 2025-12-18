親中政策翻車！「這國」經濟慘淡 外匯存底暴跌85％急向美求援

國際中心／游舒婷報導

能源礦產豐富的玻利維亞，自2018年加入中國提出的「一帶一路」倡議後經濟悽慘，根據外媒最新報導，波利維亞因為腐敗與管理不善，玻利維亞外匯存底從2014年的151億美元（約台幣4,756億）高峰驟降至23億美元（約台幣724億）、縮水幅度達85％；黃金儲備也由42噸縮水至22噸，政府因此宣布全國進入經濟、金融、能源及社會緊急狀態。

今年10月，58歲的保守派總統巴斯上任後，外交政策大轉向遠離中國，急於挽救經濟危機的狀況下，波利維亞尋求跟美國建立新的關係，降低對中國的依賴，他們付出的舉動包括派出外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）訪問華盛頓，希望可以制定新制度吸引美國投資，打破中國在鋰礦方面的「壟斷」。

根據《infobae》的報導，玻利維亞因應政府的社會緊急狀態，推出的法令包括薪資與社會補助調整，2026年全國最低工資將調升至3,300玻利維亞比索（Bs），較2025年增加20％；停止燃料補貼制度，以防約30％的國產燃料透過走私流向鄰國；同時為了吸引國內外投資，法令設立「特殊投資促進與保障制度」，提供長達15年的法律與稅務穩定性，並保障公平對待，其他還包括貿易、能源與燃料價格調整等措施。

