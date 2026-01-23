親中李在明談關稅竟喊「台灣撐住」！她讚明白人揭：憂藍白扯後腿波及

國際中心／林昀萱報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

台美關稅歷經9個月談判，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。對此，韓國青瓦台罕見以「緊急聲明」回應。科技專家許美華指出，台美關稅到底談得好不好，看南韓上下緊張焦慮情緒最清楚，連立場親中的南韓總統李在明對美國的半導體談判底線都要靠台灣，因此他特別喊話「希望台灣能好好撐住」，就是知道台灣國內還有藍白等著扯後腿，台美關稅還沒真正搞定。

廣告 廣告

許美華21日在臉書發文指出，台美關稅談判落幕的消息一傳出來，台灣的主要競爭對手國南韓立刻跳起來，說去年美韓談判，美國有口頭承諾「晶片關稅，南韓不會比台灣不利」。結果，台美關稅協定開獎，第一時間，《韓聯社》去問美國商務部「南韓是否能享有跟台灣同等的半導體免稅優惠待遇？」並引述一位不具名官員回答「不同的國家有不同的協議內容。」也就是說，不同國家得分開談，之前美國對南韓的口頭承諾，還要重新再談才算數。

許美華表示，李在明在21日新年記者會也主動提到台灣、提到這件事，看了讓人嘴角上揚。這位很親中、最近很愛把強國華為手機拿出來現的韓國總統，在青瓦台記者會，面對記者詢問對美國先前主張「若外商不在美國設廠，就提高關稅100%」，李在明主動提到台灣這樣說：「台灣與大韓民國的半導體（代工）市佔率8到9成，若美國將關稅提高到100%，極可能造成美國的半導體價格大幅上漲。當然現在台灣與南韓處於競爭關係，但詳細情況不一樣。」

南韓總統李在明突喊話「台灣撐住」，許美華揭背後關鍵原因。（圖／翻攝自青瓦臺）

許美華說，李在明把台灣跟韓國的半導體加在一起說，市佔率8到9成聽起來真的很猛，她當下感覺只有「台灣什麼時候，居然成為南韓總統拿來對美國展示談判火力的alliance了？那個半導體全球代工市佔率，如果要說晶圓代工，韓國在其中佔不到一成；想當然耳，李在明主要說的，應該是南韓的記憶體。但是，美國人明顯就是在乎台灣的高階晶片製造，遠勝在乎韓國的記憶體啊。」因為記憶體，美國還有美光能跟韓國競爭取代，不怕空窗效應，但關乎AI高速運算的邏輯晶片製造（類比IC還有TI），就台積電一家獨走，美國人想要提高本土製造比例，只能靠台積電了。

許美華續指，李在明接下來的談話最有趣，讓人忍不住笑出來。李在明表示：「先前，韓美也達成『不會讓南韓比台灣不利』的協議，就是為了應對今天這種狀況。美國答應半導體領域（的關稅措施），不會讓南韓比其他國家不利、不會比台灣不利，但這也意味著『可能會跟台灣一樣不利』，這樣我就希望台灣能好好撐住。」許美華解釋，南韓去年得到美國的口頭承諾是「半導體關稅，南韓不會比台灣差」，而台灣的關稅談判結果，包括半導體，得到的是美國白紙黑字的最惠國待遇，意思是「台灣是最低關稅，沒有其他國家能夠比台灣低。」

許美華直言，南韓真的應該要擔心，因為透過關稅綁定，台灣已經被美國視為最重要的戰略夥伴，台灣的最低關稅就是那個圓周中心的benchmark ，其他人不要想超越，最多只能比照，而且還要再過美國人那一關。至於李在明說「希望台灣能好好撐住」是因為「台灣不好，南韓也可能不好」，一席話讓許美華直呼「親中舔共的李在明，現在對美國的半導體談判，bottom line 底線，也要靠台灣啊。」

許美華總結，「很多留言說李在明已經語無倫次了，我倒覺得他可能才是明白人。因為，他知道台灣國內還有藍白等著扯後腿，台美關稅還沒真正搞定。連李在明都在拜託台灣撐住，藍白如果真的惡搞台美關稅協定，後果不只是衝擊台灣產業，還會波及國際許多國家，第一個被害到的，就是半導體關稅不想比台灣差的南韓。這麼好看的國際半導體經貿大混戰，是可以免費看的嗎？」

更多三立新聞網報導

高度緊繃！新北選戰最新民調震撼 「三腳督」蘇巧慧、李四川差距驚人

2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日

6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件

《艋舺》刺青師暴走！問病情被回「快死了」怒毆醫 本人發聲還原經過

