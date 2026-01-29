親中欺台代價慘重！古巴龍蝦銷台腰斬 川普補刀斷油恐致政權崩潰

國際中心／綜合報導

古巴政府因親中立場頻繁刁難台灣旅客，導致台灣市場強烈反彈，2025年對台龍蝦出口量腰斬。（示意圖／資料照）

古巴政府因立場極度親中，近期頻繁刁難並拒絕持台灣護照者入境，惡意舉動引發台灣市場強烈反彈，導致該國對台龍蝦出口量在2025年腰斬，經貿關係降至冰點。雪上加霜的是，美國總統川普同時祭出強硬制裁，切斷其石油供應鏈，古巴目前面臨能源枯竭與外交孤立的雙重絕境，政權岌岌可危。

古巴政府長期奉行親中路線，近期更將政治意識形態延伸至邊境管理，頻傳惡意刁難持台灣護照旅客入境的案例，此舉已對雙邊經貿造成實質重創。面對古巴的不友善態度，台灣市場迅速做出反應，大幅縮減對該國指標性產品的需求。根據農業部最新統計，2025年全年台灣從古巴進口的龍蝦數量僅剩78公噸，較前一年暴跌49.4%；進口金額更縮水至165.3萬美元（約新台幣5372萬元），年減幅高達55%。台灣方面的「拒買」行動，讓本就脆弱的古巴經濟雪上加霜。

廣告 廣告

在失去台灣部分貿易訂單的同時，古巴更面臨來自美國的毀滅性打擊。美國總統川普誓言切斷這個共產政權的能源命脈，強勢施壓古巴唯一的石油供應商墨西哥暫停出貨。《金融時報》（Financial Times）引用數據公司Kpler的分析指出，古巴目前的石油儲備已瀕臨枯竭，僅足以維持15至20天。德州大學石油專家皮尼翁（Jorge Piñón）示警，若未來幾週內沒有燃油運抵，古巴將面臨崩潰式的重大危機。

數據顯示，古巴今年僅在1月9日收到一批約8.49萬桶的石油，換算每日供給量僅3000桶，與2025年每日平均3.7萬桶的需求量相比，供需缺口巨大。Kpler原油研究分析師格拉本沃格（Victoria Grabenwöger）推估，加上年初僅存庫存，古巴的能源壽命確實只剩半個月。目前古巴全國大部分地區已陷入每日停電的慘況，若供應無法恢復，當局將被迫實施更嚴酷的配給制度。

分析師認為，古巴為了討好中國而欺壓台灣，導致喪失了穩定的亞洲出口市場，如今又遭美國斷油，可謂自食惡果。能源顧問蒙羅伊（Gonzalo Monroy）與顧問公司Teneo分析師華盛（Nicholas Watson）皆指出，在旅遊業蕭條、糖產下跌、台灣訂單腰斬以及美國斷油的多重夾擊下，這場經濟風暴已直接危及古巴共產政權的存亡。

更多三立新聞網報導

內部吹哨！中國人口驚傳崩跌至5億 爆料：一年1400萬人因「零件」遇害

婚外情開房變調！女同事醒來見保險套怒告 法官曝「這關鍵」判男無罪

薔薔辛辣逼問監獄性生活！更生人曝「槍簿仔」DIY秘辛

軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反

