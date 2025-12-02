親中派不認輸！宏國大選2在野候選人「票數緊咬」 開票出現技術故障

即時中心／林耿郁報導

宏都拉斯總統大選開票作業情勢膠著；最新統計顯示，在野黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以不到0.2%的幅度，微幅領先獲川普支持的國家黨（National Party）候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）；至於票數大幅落後的親中派執政黨候選人蒙卡達，仍堅持自己「還沒失敗」。

票數緊咬！綜合外媒報導，截至宏都拉斯當地時間下午2時30分，已完成六成選票計算，其中納斯拉亞得票率為39.96%，阿斯富拉為39.80%，兩人形成「極度接近」態勢。

至於執政的「自由重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada），僅以19.19%得票數，大幅落後兩名對手，不過她仍堅稱自己「還沒失敗」，同時抨擊在野黨「操縱選戰」、美國「干預內政」，造成不公平的情況。

選委會稍早呼籲民眾保持冷靜，並坦承初步計票系統在周一至周二期間出現故障，多達20%選票無法順利上傳資料庫，票數更新網站也多次當機，引發社會緊張。目前部分選票已改用傳統的人工方式重新核算。

選情緊繃之際，川普接連對宏國選戰提出未經證實的舞弊指控，並警告若選舉結果遭「篡改」，宏國將「付出代價」。

川普先前已公開力挺阿斯富拉，同時更特赦同為國家黨籍的前宏都拉斯總統艾南德斯（Juan Orlando Hernandez）；稍早他已離開美國的監獄，重獲自由。

至於另一位前總統、亦為現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）之夫的塞拉亞（Manuel Zelaya），強烈批評川普介入宏國內政，試圖影響選舉結果，放話「我們為自由而戰，絕不退讓」。

宏國是否將和平、順利產生新領導人？與台灣是否將「破鏡重圓」？國際社會都在屏息以待。

《民視新聞網》提醒您：最終選舉結果依照中選會公告為準。

