親中派政治家隕落：河野洋平病逝與日中蜜月期終結
日本前外務大臣、前眾議院議長與前自民黨總裁的河野洋平，在6月8日因為胰臟癌病逝，享壽89歲。其子河野太郎在社群平台上證實消息後，各界的悼念蜂擁而至，就連首相高市早苗也在社群平台發文稱他對歷史問題真摯應對，稱讚其溫厚誠實的人品與卓越見解，讓眾人永懷於心。
河野洋平的身體劇變來得相當快，在4月20日時，他還出席前首相村山富市的告別式，並在儀式上感性地跟這位101歲的老戰友道別。2025年的88歲生日前後，還接受各家媒體訪問，表達對時政以及亞洲局勢的擔心，而如今河野洋平過世，其銳利的眼神跟犀利的話語也都成為追憶。
歷史問題上的真摯情感
河野洋平廣為人知的，即是他在政治家生涯的親中派色彩。1993年他在時任官房長官期間，發表著名的「河野談話」，公開為二戰時期強徵慰安婦一事道歉。此後，「河野談話」也成為中方屢屢要求各政權「反思歷史」的主要依據。
出生於1937年的河野，童年時期面臨日本二戰的慘敗、物資匱乏、舉國反省的時期。這一個世代的日本知識分子與政治精英，普遍對軍國主義抱持極大的警惕。這也養成河野洋平對歷史有種「責任感」，一直以來以亞洲的歷史和解作為其信念。
河野一家是來自神奈川的政治世家，其父河野一郎也是歷任建設省大臣、一度在1960年代有資格問鼎首相大位之人物。畢業於早稻田大學的河野洋平，在30多歲進入政治界以來，也以「貴公子」的知書達禮形象，獲得不少中間選民支持。
政途平步青雲的河野，也在1985年首次入閣，隨後歷任官房長官、並在1994年成為外務大臣。期間自民黨一度成為在野黨，河野也在這時成為自民黨在野時的黨魁，直到2009年時河野洋平才退休，其兒子河野太郎則持續繼承衣缽參政。
搭起中日間貿易的橋梁
作為資深「親中派」，從政生涯40多年的河野洋平，其赴中參訪的次數可說是多得數不清。從1990年代擔任官房長官、外務大臣期間，河野就多次為了歷史問題、戰後補償、以及亞太經合會（APEC）等國際會議前往中國。
加上河野洋平也擔任日本憲政史上任期最長的眾議院議長，在推動「國會外交」下，河野多次率領日本議員代表團訪問北京，並與當時的中國國家主席胡錦濤、全國人大常委會委員長吳邦國等人會面。
政治之外不外乎經濟，河野在2006年起接替橋本龍太郎出任「日本國際貿易促進協會」會長後，幾乎每年的夏天都會帶隊訪問中國。而且只要一進北京，河野洋平幾乎都能進入人民大會堂，與中國總理或副總理見上一面。
也因此，河野可說是在中國政通人和的最佳案例。甚至可說河野這批自民黨親中派開啟了對中國「先經後政」的思維。意思是認為經由兩國經貿的往來，日本最後可以跟中國成為好鄰邦、甚至可以影響中國的民主發展，與美國華爾街那套不謀而合。
父子兩岸議題上不同調
而與中國關係良好的河野洋平，自然在政治生涯中會極力避免與台灣政府有任何正式交集，著名的軼聞即是1995年，時任外務大臣的他搭機前往曼谷開會時，途中因為颱風影響，飛機不得不臨時降落在台灣的桃園國際機場。
當時台灣的外交部得知消息，立刻非常禮貌地安排他到機場貴賓室休息。然而，河野洋平為了避免引發外交風波，堅持拒絕離開飛機步入航廈。甚至還傳出他在曼谷跟中國外交部部長錢其琛報告「一步都沒踏上台灣的土地」，成為一話題。在擔任外務大臣時，還一度傳出拒絕前總統李登輝的醫療簽證申請。
但相較於父親的刻意迴避，兒子河野太郎就對台灣友好。在2025年12月底，他率領包含牧島卡蓮、淺尾慶一郎等自民黨國會議員團親自訪問台灣。河野太郎不但會晤賴清德總統、行政院長卓榮泰以及外交部長林佳龍，曾任數位大臣的他，還與唐鳳等數位領域的指標人物共進晚餐，探討假訊息防範與社群媒體等議題。
此外，過往河野太郎就任自民黨廣報本部長（文宣部門主管）時，也曾與時任台灣總統蔡英文進行過視訊對談，當時他就公開表態支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），兩父子在政治上對兩岸問題的態度，也出現截然不同的風格。
直到最後一刻仍想訪中
而在現任首相高市早苗上任以來，因為2025年11月的「台灣有事適用日本存立危機事態」發言，導致中日關係生變、如今幾乎到了官民互不往來的程度。不過，河野洋平直到最後過世前，仍在規劃訪中行程。本來傳出河野要於6月底再訪問中國，但可惜已無法如願。
只是，論及河野洋平對中國的情感，始終有種「中國仍是開發中國家，日本作為經濟大國應該幫忙」的傳統思維。以及「隨著日本幫忙中國，中國會逐漸融入世界經濟體系，日本只要不斷反省，中國一定能夠諒解」的既有理想主義，心中依舊是把1970年代「低頭求見」的中國當作依歸。
殊不知，中國在歷經30多年經濟成長後，成為世界第二大經濟體、軍事力量大幅擴張，並開始在東海、台海展現強硬姿態。當年謙讓的中國已轉變為地緣政治的巨獸，而當中國開始以高壓外交逼臨日本時，一旦提到河野當年的外交觀，年輕一代自然不免將其貼上「自虐歷史觀」及「對中軟弱派」的標籤。
中日關係過去在石破茂上任之後一度出現好轉，甚至中國外交部長王毅還訪日，河野洋平也持續跟王毅保持聯繫。而在河野過世後，自民黨的傳統親中派系只剩下二階俊博以及森山裕、岩屋毅等人。但新一代的黨內政治家，其親中色彩已大為淡化，過往中日蜜月期世代逐漸凋零，中日關係也將迎來實質性的轉折點。
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
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