親中派落馬！專家：高市鞏固親美抗中的戰略清晰格局

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，標註紅色者為黨內當選的眾議員。路透社



日本眾議院昨（2/8）日進行大選，自民黨獲得了戰後以來極為罕見的勝利，單獨奪得316個席次，若加上維新會，執政聯盟已跨越修憲所需的3分之2門檻，高市早苗可望連任首相。專家分析，親中的指標眾議員在選舉中落馬，而民意對高市的支持，可鞏固親美抗中的戰略清晰格局。

國策院與當代日本研究協會今（2/9）日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。亞太和平研究基金會執行長董立文直指，選舉結果顯示日本已從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，確立了「親美」、「抗中」、「與台合作」的路徑，日中關係未來將走向「冷對抗」，且日本已無法走回頭路。

高市預計於3月19日訪問美國並與總統川普（Donald Trump）會面，董立文認為，這是在重新確認並鞏固日美同盟關係，中國過去試圖在國際與日本國內孤立高市的舉動反而產生了反效果，使其支持度大幅上升，並為日本開闢了更多外交空間。

國策院副院長郭育仁則分析，高市作為日本歷史上首位無派系出身的首相，展現了強大的政治決斷力，成功讓內部派系林立的自民黨達成空前團結；數據顯示，高市在18至35歲的年輕選民中擁有高達7成的支持度，且選民的投票意向明確，高達2700 萬人在投票日前便已完成提前投票。

郭育仁指出，指標性人物如小澤一郎，以及曾對高市提出「台灣有事」質疑的親中派岡田克也紛紛落選，顯示日本民意否定親中路線。反觀高市去（2025）年12月提出史上最高122兆日圓總預算，其中9兆國防預算中，有3分之1用在沖繩與西南群島，明確是為了預防「台灣有事」。

經濟層面，中華經濟研究院主任徐遵慈認為，高市接下首要面對的是通膨與經濟成長不足問題，而日本可能在2026年調升利率，但市場對於其擴張型財政政策仍有擔憂，。此外，針對過度觀光與外籍勞工產生的社會問題，政府也預計推動更嚴格的外籍人士管理措施與房產購買限制。

