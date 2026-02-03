即時中心／高睿鴻報導

國際地緣政治情勢持續動盪，素有「狂人」標籤、政綱同屬右翼的美國及阿根廷總統川普（Donald Trump）、米雷（Javier Milei），近日先後宣布各自的國家將退出世界衛生組織（WHO），引發國際社會譁然。川普政府更厲聲指控，WHO在新冠疫情期間「毫無作用」、甚至無視台灣政府提前預警、還替中國的封城及抗疫表現背書。由於美、阿退出並撤資，外媒報導指，WHO到明（2026）年恐將一口氣裁減約25%員工。

外媒《彭博社》稱，WHO總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）已坦言，由於美國和阿根廷決定停止資助，世衛組織將被迫大幅裁員；同時更提到，2025年是組織最艱難的年份之一。該報導也指，美國上個月退出後，WHO將面臨每年數億美元的損失；而阿根廷也宣布打算退出世衛組織，預計明年2月生效。

快新聞／親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社提供）

譚德塞聲稱，裁員已對世衛組織、以及支持公共衛生系統的國家造成嚴重影響，包括疫苗接種計畫和疫情應變。他更警告說，預計到2030年，世界將出現1100萬名衛生工作者的缺口，而這種壓力正在加劇。至於世衛組織最近的報告也指出，從現在起至明年中，可能將裁減約25%的員工；回顧過去，2024年WHO都還擁有9457位員工，是15年來員工人數最多的一年。

雖然面臨資金衝擊和大幅裁員，但譚德塞說「本組織的成員仍在繼續為世界服務」，並對組織明年的運作狀況感到樂觀；他更表示，不該因此緊縮開支。

《彭博社》另指，世衛組織執行委員會本週召開第158屆會議，各國政府將審議一系列優先事項，涵蓋突發公共衛生事件、抗菌素抗藥性、預算、治理和數位衛生等領域。為期6天的會議中，外交官將對一些政治敏感議題展開辯論，並為今年稍後的重大決策制定議程。

這些早期訊號，將影響到5月的世界衛生大會，屆時，各國必須決定在世衛組織應對危機和重塑其角色時，應給予多少資金和權力。因此，本週會議能否取得進展或陷入僵局，將影響這些會談最終是達成妥協、還是走向對抗。

