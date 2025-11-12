親中美國網紅到天安門直播 挑戰中國式民主踢鐵板！「曬圖」即被警方盤查
美國網紅皮克爾（Hasan Piker）近日到中國北京拍攝，更參與天安門升旗典禮活動，不過皮克爾在天安門前做了一件事，被視為「挑戰中國式民主」，現場警方也隨即盤查皮克爾。
皮克爾當天和一群外國朋友，在中國友人的帶領下，到北京天安門廣場參加升旗活動。皮克爾也在現場做直播，不過在直播過程中，皮克爾向觀眾展示一張中國已故領導人毛澤東的P圖，乍看之下是一張相當普通且逗趣的照片，但隨即引來現場警察關心，並立刻對皮克爾一行人進行盤查。警方要求皮克爾等人拿出手機，出示這張P圖照，皮克爾一開始還搞不清楚狀況，但後來才發現是這張毛澤東P圖照惹了麻煩。
皮克爾的直播一度中斷，待警察盤問後，又恢復直播拍攝，並認識五星旗的意義。此外，皮克爾也敘述他所觀察到的「奇怪現象」，那就是天安門廣場的警察，隨身都帶滅火器。
不過據《新聞週刊》報導，澳洲保守派活動家鮑劉（Drew Pavlou）指出，皮克爾其實是親中派，多次為中共辯護。甚至在前往天安門前，皮克爾在飯店內開直播，直呼自己知道在中國拍攝與做直播有所限制，但他表示：「沒有關係！」史丹佛大學智庫胡佛研究所的研究員劉賀則稱，皮克爾終於體驗到中國人的「現實生活」，那就是人民生活在中國，不僅沒有批評政府的自由，甚至連讚揚中國的自由都沒有，「無論你支持還是批評國家，所有言論都要接受政治審查」。
