親中記者「陷阱題」連發 日本混血大臣機智妙回

日本高市政府堅定抗中，尤其內閣幾名重砲大臣，每次被問到相關議題總是毫不退縮。混血大臣小野田紀美，又被問到高市發言造成日本經濟嚴重損失，是否該收斂發言？她冷冷的直球回應，強調完全沒這種事，還說作為一個國家無須看他國臉色，應該明確說出自己的主張。

經濟安保大臣小野田紀美，向來以直率好口才著稱。

經濟安保大臣小野田紀美vs.自由記者橫田一：「我認為日中關係，已經惡化到前所未有的程度了，高市首相是否該收斂一下發言，（完全沒有這種事。）」

面對記者尖銳提問，小野田直球回應，但記者不死心繼續追問。

經濟安保大臣小野田紀美vs.自由記者橫田一：「像是為了改善日中關係，而像過去那樣避免火上加油的發言，難道沒有這樣的反省嗎？，（作為一個國家，清楚表達自己的立場，不揣測他國的心意，而是坦率說出自己的想法，是非常重要的事情，我認為今後仍應持續這樣做。）」

小野田態度堅定，表達高市內閣的立場，讓網友直呼帥翻，事實上在同場記者會，這名記者還有更尖銳的提問。

經濟安保大臣小野田紀美vs.自由記者橫田一：「高市政府維持對中國強硬的立場，是為了維持支持率，以此為優先考量嗎？，（我聽不太懂你在說什麼，我們都是為了日本全國能不斷進步，所推出的政策，沒有人會為了支持率而做什麼政策。）」

面對荒謬提問，小野田忍不住緊皺眉頭，但她冷靜一一拆彈。

只是這名記者被質疑立場偏頗，就連在野黨國民民主黨也「凍未著」，幹事長已下令將他踢出採訪名單，很有膽量的還有他。

東京新聞記者望月衣塑子vs.防衛大臣小泉進次郎：「（中國方面認為雷達照射恐怕是日中關係緊張的最大原因，也要求撤回或刪除高市首相的發言，請問大臣是否認為在這一點上處理起來極為困難？，與其說困難，不如說沒有撤回的必要。」

鏡頭前被逼對中國屈服，防衛大臣小泉一句「沒有必要」，直接KO記者，高市內閣抗中態度始終強硬，因為有民意撐腰，最新民調顯示支持率高達75.9%再創新高，尤其年輕族群更破九成，顯示日本多數年輕人都高度支持，政府的外交態度。

