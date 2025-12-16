親中議員質問軍費上漲 小泉將矛頭指向中國

日本防衛大臣小泉進次郎。(小泉進次郎X)

日本防衛大臣小泉進次郎昨15日在參議院接受質詢時，與日本共產黨議員山添拓就防衛預算擴增問題正面交鋒。山添質疑，增加軍事預算未必有助於世界和平，反而可能加劇區域緊張，要求高市早苗內閣說明立場。





對此，小泉罕見以強硬語氣回應，直言「這樣的主張，或許更應該去對造成情勢升溫的國家提出」，並明確點名中國。





小泉指出，中國在過去20年間軍事預算成長近7倍，尤其近3年增幅更遠超日本，正是區域安全惡化的主要背景。



他強調，若日本在此情勢下選擇停滯不前，恐導致軍事平衡失衡，使外界誤判日本為「容易遭到侵略的對象」，反而提高風險。因此，適度強化防衛能力，是為了提升嚇阻力、避免誤判，並非挑動衝突。

山添則援引日本憲法第9條，認為日本不能因鄰國擴軍就無限制增加防衛預算，警告此舉恐引發軍備競賽。



小泉回應，雙方已多次在委員會討論相關議題，問題在於山添忽視其他國家大幅擴軍的國際現實，導致論點基礎失衡，應先就安全環境取得共識，再進行憲法層面的討論。





相關發言曝光後，也在日本網路社群引發大量討論，不少網友對日本共產黨議員山添拓的立場表達強烈不滿。有人直言山添「根本是反日行為」，認為其主張形同削弱日本防衛能力，反而有利於中俄等國的軍事擴張。



