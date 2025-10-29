親中路線恐激怒美國？鄭麗文喊「金融時報多慮了」：國防預算合理就好

新任國民黨主席鄭麗文主張反對提高國防預算，被英國《金融時報》示警親中路線恐激怒美國，總統府發言人郭雅慧也表示「顯然鄭主席的想法與世界民主國家並不一致」。對此，鄭麗文今（29）日表示，她認為這是《金融時報》多慮了，也反批總統府對她立場「錯誤解讀」，民主國家都知道軍備競賽對安全毫無助益。

鄭麗文今日出席南投縣議會感恩餐會，她表示始終堅持區域和平、兩岸和平理念，台灣當然需要合理的防衛性國防，但無上限、過高的國防預算不僅超出財政負擔，也對預算造成嚴重排擠效應。

鄭麗文說，台灣不是印鈔機也不是提款機，國防預算應合理配置，讓軍備競賽不斷惡性提升，對區域和平與台灣安全毫無助益，民主國家都愛好和平，知道提高軍備預算對全球和平沒有幫助，反批總統府對她的立場錯誤解讀。​

鄭麗文表示，台灣應向全世界表達「我們愛好和平」、、「2300萬人不希望製造或挑起爭端」，不能有模糊空間，避免外界產生錯誤解讀。

