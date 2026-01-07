親以巴勒斯坦武裝擊斃哈瑪斯成員 加薩陷內部對立新局面

一支獲以色列支持的巴勒斯坦民兵組織今天(7日)表示，已在加薩南部擊斃2名哈瑪斯成員，顯示在以色列控制區內，挑戰哈瑪斯勢力的行動再度升溫。

這支名為「人民力量」(Popular Forces)的團體在聲明中指出，其成員在拉法(Rafah)發動突襲行動，擊斃2名拒絕投降的哈瑪斯成員，並拘留第3人，並公布一張據稱為其中1名死者的照片。

哈瑪斯一向將這類團體稱為「合作者」，但對此說法不予置評；路透社亦無法證實。依去年10月以色列與哈瑪斯達成的停火協議，拉法位於以色列軍事控制區內。

人民力量由反哈瑪斯的貝都因(Bedouin)武裝領袖沙巴布(Yasser Abu Shabab)創立，被認為是目前在以色列控制區內活動規模最大的團體。沙巴布去年12月死於家族糾紛，由副手杜希內(Ghassan Duhine)接任，並誓言持續對抗哈瑪斯。

分析指出，這些團體雖然規模小且活動範圍有限，但在以色列扶植對手勢力後，增加了哈瑪斯的壓力，也可能使戰後分裂且破碎的加薩更難穩定與整合。由於在以色列控制下行動，這些團體在當地民眾間並不受歡迎。

目前約200萬名加薩居民大多生活在哈瑪斯控制區內。哈瑪斯消息人士指出，儘管在戰爭中遭受重創，該組織仍掌握數以千計武裝人員。以色列則仍控制超過一半的加薩地區，使哈瑪斯對敵對勢力難以施加影響。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今年6月曾承認支持反哈瑪斯團體，稱以方已「啟動」地方團體；不過人民力量否認接受以色列資助。