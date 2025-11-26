親俄和平計畫內幕！錄音檔曝光 川普特使竟建議俄併吞烏領土
編譯林浩博／綜合報導
烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯侵略快四年，卻要割地求和？上週外洩的美俄「28點和平計畫」，內容偏袒俄國，充滿對烏克蘭不公的喪權辱國條款，因此被戲稱是「普丁的願望清單。彭博26日公布所取得的錄音檔，直指美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）可能就是始作俑者。
建議俄羅斯併吞頓內茨克
英國《衛報》引述彭博所公布的錄音檔報導，魏科夫建議克里姆林宮的官員，俄羅斯應控制頓內茨克地區，以便藉由領土交換，達成烏俄兩國之間的和平。
根據這則10月14日的錄音檔，魏科夫告訴俄羅斯總統普丁的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），說他相信領土交換是達成和平協議的必要條件。魏科夫還向對方分享了與川普溝通的小撇步，建議他對川普道賀，並以樂觀的語調包裝談話。
錄音長達五分鐘，當中魏科夫如此跟鄂夏柯夫說：「現在，我私下跟你說，我其實知道要達成和平協議需要什麼：頓內茨克，可能再加上一些土地交換。但我的意思是，與其用那種方式談，不如以更有希望的語氣來談，因為我覺得我們這次真的有機會達成協議。」
錄音揭露了魏科夫的協商方式，同時也似乎曝光了28點和平計畫的源頭。
魏科夫在錄音中建議俄、美兩國研擬出類似加薩停火協議的方案：「我還想說，我們可以擬出類似像是20點的和平提案，我們在加薩就是如此做。我們推出川普20點計畫，20點和平計畫，我覺得也能與你們做同樣的事情。」
魏科夫甚至大方在對話中，說明普丁應如何向川普提起話題，還建議普丁要趕在烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮之前，先與川普通話。作為普丁的幕僚，鄂夏柯夫顯然有記下這些建議。錄音檔中的鄂夏柯夫跟著復述：「（普丁）會恭賀，......稱讚川普是和平使者。」
28點和平計畫
美俄所商討的「28點和平計畫」飽受批評，當中要求烏克蘭向俄羅斯割讓整塊頓內茨克，包括那些還處於烏方掌控的區域。
計畫還規定，頓內茨克將非武裝化，並由國際承認為俄羅斯所有。另外，俄羅斯還會取得克里米亞（Crimea）與盧甘斯克（Luhansk）的控制權。赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）當前的戰線則凍結。
普丁本月曾稱美國此計畫可成為「最終和平協議的基礎」，但克里姆林宮也表示，尚未與白宮討論細節。
此次錄音檔的曝光，正值川普25日表示，他將派魏科夫前往莫斯科會面普丁，並由美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與烏方見面。川普可能在28日於白宮和澤倫斯基會談。
川普在「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很期待、很希望，很快能與澤倫斯基總統和普丁總統見面，但要在終止這場戰爭的協議已在最終版本、最終階段的前提之下。」
美國對烏克蘭施壓，要求基輔須接受此計畫的框架，作為結束戰爭協議的基礎。但烏克蘭官員堅持，不會承認俄羅斯隊佔領區的統治，也不願接受限縮軍力的條款。
魏科夫與鄂夏柯夫通話的當時，川普對俄立場似乎趨於強硬。10月14日那天，川普才公開表達，他對普丁不願結束戰爭而深感挫折。那天川普說：「我不懂他為何要持續這場戰爭。他就是不想結束戰爭。我覺得這讓他形象看起來很糟糕。」
