親俄總統宣布辭職 保加利亞政局進一步動盪

〔國際新聞中心／綜合報導〕保加利亞總統拉德夫(Rumen Radev)19日宣布，將在預定未來數月舉行的提前大選前辭職，進一步加深這個歐盟與北大西洋公約組織(NATO)成員國所面臨的政治動盪。

這個巴爾幹半島國家甫於元旦正式採用歐元，但在去年12月中旬，一連串大規模反貪腐抗議活動，迫使保守派「保加利亞公民歐洲發展黨」(GERB)主導的政府下台後，國內再度陷入政治動盪。拉德夫辭職將是保國在共產政權結束以來，首次有國家元首主動下台。

人口約650萬的保加利亞，長期深受貪腐問題困擾，即使2007年加入歐盟後仍無太大改善，去年12月爆發最新一波民眾示威風潮。在TikTok等社群平台號召下，民眾高舉「Z世代來了」、「Z世代對抗貪腐」等標語走上街頭，導致總理熱利亞茲科夫(Rosen Zhelyazkov)被迫宣布聯合內閣總辭。

拉德夫是政府的直言批評者，也公開支持這波抗議行動。他上週宣布，由於各政黨無法組成新政府，將提前改選國會，這是該國5年來的第8次國會選舉。

拉德夫在電視演說中表示：「今天，是我最後一次以保加利亞總統身分向各位發表談話。」他將在20日辭去總統職務。

現年62歲的拉德夫表示，一種「有害的治理模式」是造成該國貧困、抗議浪潮，以及民眾對制度不信任的根源。

拉德夫雖是虛位元首但仍是民選，也是目前保國最受歡迎的政治人物。外界普遍猜測，拉德夫可能會參與即將舉行的選舉，因為他曾表示，希望「團結所有人」共同對抗貪腐。

拉德夫的副手、副總統約托娃(Iliana Iotova)現年61歲，曾任記者與社會黨國會議員，預料將出任看守總統。

選舉預定3月下旬或4月舉行，但具體日期尚未敲定。依照憲法，總統有權自資深國家官員名單中任命一名看守總理，並確定投票日期。拉德夫的總統任期原本將於明年初屆滿，並須在此前舉行總統選舉。

拉德夫曾是保加利亞空軍的飛行員與司令，在獲得親俄羅斯反對黨社會黨支持下，於2016年首次當選總統。在2020年爆發的大規模反貪腐抗議期間，他對示威者表達強力支持。

2021年，拉德夫在第二輪投票中以近67％的得票率，成功取得第二個5年任期。

拉德夫與歷屆政府關係緊張，並公開反對向飽受戰火摧殘的烏克蘭提供軍事援助。他在去年接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，對歐盟未能支持美國總統川普的「和平努力」表達失望。

