親信妻P圖插旗！川普視格陵蘭如房產開發 鄭欽模：歐洲太弱恐難擋

除了中南美洲與中東，川普的野心也伸向北極圈。針對白宮釋出有意購買格陵蘭（Greenland）的訊息，淡江大學外交系副教授鄭欽模在廣播《POP大國民》節目中解讀，這並非單純的商業交易，而是美國為了遏止中俄勢力進入北極的重大戰略佈局。

鄭欽模指出，雖然川普受訪時聲稱「這兩個月不談格陵蘭」，但他最親信的白宮副幕僚長史蒂芬·米勒（Stephen Miller），卻透過妻子在社群媒體上貼出一張「蓋著美國國旗的格陵蘭地圖」。 鄭欽模分析，這並非誤發，而是刻意的「試水溫」。當媒體追問時，米勒不但沒有澄清或緩頰，反而進一步質疑「丹麥憑什麼擁有格陵蘭」，藉此將議題升高，為美國介入格陵蘭的合法性鋪路。

鄭欽模進一步剖析川普的「商人邏輯」。他舉例，川普曾提議把戰火頻仍的加薩走廊建設成「觀光勝地、度假村」，顯示在川普眼中，沒有什麼是不能交易的。對於格陵蘭，川普同樣可能祭出「胡蘿蔔」，承諾投入鉅資協助經濟發展、轉型為商業重鎮，試圖用利益交換主權，「既然歐洲沒錢開發，不如賣給美國。」

至於北極圈的戰略重要性，鄭欽模表示，隨著北極融冰，北極航道將能縮短一半的航運時間，戰略價值驚人。他透露，早在2010年他就觀察到中國雖非北極國家，卻有大量智庫投入北極研究，甚至派船隊意圖「登北」。 鄭欽模表示，川普眼中看到的盡是俄羅斯的鑽油平台與中國的考察船，他絕不可能將北冰洋拱手讓給中俄。儘管丹麥與歐洲國家對此強烈反彈，但鄭欽模感嘆，歐洲長年依賴美國保護，軍工實力衰退，面對川普強勢的「實力原則」與逼迫談判，恐怕最終也只能無力招架。

