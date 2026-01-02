親信安排共諜案林岳龍入市府？蔣萬安：沒這件事

（中央社記者陳昱婷台北2日電）媒體報導，台北市長蔣萬安核心幕僚曾試圖將涉共諜案的林岳龍安排進台北市政府；蔣萬安今天表示，完全沒這件事；北市府說，沒這樣的人事安排，相關說法完全不符事實。

此外，北市府副發言人蔡畹鎣表示，在民主進步黨執政下，多個部會及民進黨中央都發生疑共諜被起訴案。

媒體報導，蔣萬安核心幕僚顏邦峻曾要將林岳龍塞到北市府衛生局任機要，但遭時任衛生局長陳彥元否決。

陳彥元民國112年2月到113年8月任衛生局長。

至於總統賴清德昨天指在野黨明知總統彈劾案在立法院根本無法通過，還浪費時間，蔣萬安上午與台北中山區里長座談前，接受媒體聯訪表示，照這標準，「大罷免就不浪費時間？」（編輯：李明宗）1150102