親兄弟爆激烈衝突！「香水達人」揮拳持槍恐嚇

親兄弟爆發衝突！哥哥動手扁弟弟，還亮槍恐嚇。（圖／TVBS）

兩名男子在巷弄內爭執引發肢體衝突，其中一人甚至拿槍恐嚇對方，場面一度失控。警方接獲報案後趕到現場才制止了這場衝突。經調查發現，這起事件竟是發生在親兄弟之間，哥哥因懷疑弟弟找麻煩而前往堵人，不僅揮拳攻擊還持槍威脅。警方已依法查扣兩把辣椒槍與相關證物，並將全案移送檢方偵辦。值得注意的是，這名哥哥過去曾以「香水達人」之名上過節目，但也曾犯下多起案件，包括將前女友凌虐致死。

親兄弟爆發衝突！哥哥動手扁弟弟，還亮槍恐嚇。（圖／TVBS）

在新北樹林區日前發生一起親兄弟間的暴力衝突事件。一名43歲的宋姓男子向警方報案表示，他的49歲哥哥不僅朝他揮拳攻擊，還亮槍進行恐嚇，導致雙方爆發肢體衝突。

廣告 廣告

事發當時，兩名男子在巷弄內起了爭執，隨著情緒越來越激動，言語衝突不斷升級。當弟弟想要離開時，哥哥卻擋住了去路，雙方爭吵越來越激烈。在衝突過程中，哥哥手中還拿出了槍枝，場面十分緊張。不僅發生推擠，持槍的哥哥更朝弟弟揮拳，情況越來越失控，一旁的女子連忙上前制止。

警方獲報到場後，兩兄弟才停止了拉扯。儘管警察已經到場，哥哥仍然表現得非常氣憤，甚至表示「我回來教訓他啦」。警方根據弟弟的指控進行蒐證，調閱監視器後確認哥哥確實曾持槍揮舞，事後還把槍藏放在車內。

警方隨即向法院聲請搜索票，並在8號前往哥哥住處搜索。山佳所副所長黃俊仁表示，執行搜索時查扣了兩把辣椒槍與相關證物，全案目前已依法移送新北地檢署偵辦。

據了解，宋姓哥哥曾以「香水達人」的名號上過節目，但在過去就犯下了多起案件，還將前女友凌虐致死。雖然他後來假釋出獄，但又因案被抓。這次事件中，他懷疑弟弟找他麻煩，便回到老家堵人，不僅亮槍還動手打人，因此再度被送辦。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

獨／表兄弟竟因友一句話 街頭揮拳持刀傷人

台網美爆紐約吃霸王餐！傳欠房租將被趕出豪宅 鄰居揭怪異行徑

酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌

花蓮男灑水擾民被勸阻「暴走拿鋁棒」 警方到場他竟自認犯行

