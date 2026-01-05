親兒子是美國籍！84歲中國鞋王氣炸「斷絕父子關係」資產全交給他

國際中心／綜合報導

擁有百年歷史的中國鞋業品牌「雙星名人」，近期因家族經營權之爭掀起輿論關注。高齡84歲的創辦人汪海於3日對外發布聲明，正式宣布與兒子汪軍及兒媳徐英切斷父子與姻親關係，直言兩人「奪公章、逼退創辦人」，並強調因其具美國籍身分，絕不可能交棒。相關人士也證實，這份聲明確為汪海本人所發，意味著這場延燒近一年的家族內鬥全面攤在陽光下。





親兒子、兒媳全是美國籍！84歲中國鞋王氣炸「斷絕父子關係」資產全交給他

汪海聲明。（圖／翻攝自微博）













根據《新民晚報》報導，汪海在長達數千字的公開說明中，列出多達9項斷絕關係的理由，其中首要關鍵即為接班人的國籍問題。他指出，汪軍與徐英皆持有美國身分，而雙星名人是在國企改制後成立的股份制企業，屬於中國民族品牌，不應由外籍人士主導經營。此外，汪海也控訴對方刻意推動「去創始人化」，不僅限制對外宣傳提及其名字，還拆除其肖像標誌、停用以他名義註冊的核心商標，甚至在財務層面對其進行封鎖。

汪海在聲明中進一步表態，將不再遵循「家族血緣接班」的傳統模式，計畫成立「雙星名人品牌接班委員會」，未來改採「能者上位」或引進職業經理人制度，以確保品牌永續發展。根據天眼查資料，青島雙星名人集團股份有限公司成立於2002年，目前控股股東為青島星邁達工貿有限公司；其中汪海持股21.88％，汪軍持股6.53％，徐英則為實際受益人。

雙方衝突的導火線，可回溯至2022年的股權結構調整。當時，由徐英實際掌控、持股80％的青島星邁達工貿有限公司透過增資方式，取得雙星名人56.96％股份，一舉成為最大股東。自此，雖然汪海仍擔任董事長，但已不再掌握公司實質主導權，也為後續爭議埋下伏筆。

到了2025年5月，紛爭首度浮上檯面。汪海公開發信，指控兒媳與孫子意圖奪取公章、逼迫其交出經營權，並質疑公司在未經其同意下進行遷址及高層人事調整。對此，徐英回應表示，無法確認公開信是否出自汪海本人，並稱「一時聯繫不上他」。

同年12月2日，徐英則以雙星名人董事長及控股股東身分發布聲明，指出董事會已於5月20日通過決議，解除汪海董事長與法定代表人職務，由她接任，並指控汪海私自刻制公章、違法處分公司資產，強調相關行為不具法律效力。隨著1月3日汪海宣布斷絕親屬關係，這場原本聚焦於公司治理與法律程序的爭端，也正式演變為一場全面撕破臉的家族決裂。

