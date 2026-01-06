親共人士元旦「升五星旗」 黃偉哲PO拆除照喊「拆了」 網友狂讚：人狠話不多

黃偉哲發文表示「台灣人民共產黨」設置的違規船屋已遭市府拆毀。翻攝自黃偉哲Threads



先前因領有中國居住證，被我國除籍的教師張立齊，日前元旦時竟聚眾於台南新營升五星旗、唱「義勇軍進行曲」，被警方當場要求停止違法集會後，還在網路上PO出當日影片，引起網友撻伐。台南市長黃偉哲今日（1/6）在Threads發布一張照片，只見親共分子違法建造的鐵皮屋已被怪手拆毀，配文則簡短表示「拆了」，不到一小時引來近萬名網友按讚，讓網友直呼「人狠話不多」。

張立齊近日在抖音發布影片，只見「台灣人民共產黨」元旦清晨在台南新營升旗，多人聚集於一處紅色船屋旁空地，還於現場架設旗桿，一行人合唱中共國歌《義勇軍進行曲》，並將五星旗緩緩升起。影片中可聽見警方廣播，指出該集會未經申請，已涉違《集會遊行法》，要求停止違法集會並立即解散，同時依規定第一次舉牌。

影片發布後引起網路譁然，更有許多網友紛紛標註黃偉哲的帳號，希望市府處理。黃偉哲也於今日稍早於Threads發布一張照片，並簡短表示「拆了」，畫面中親共分子升旗現場的紅色船屋，則已被怪手直接拆毀，貼文發布後瞬間湧入大批網友按讚，直呼「人狠話不多」。

黃偉哲在臉書則發文強調，國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施，貼文發布後同樣吸引破萬名網友按讚。

