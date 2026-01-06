親共人士台南新營「紅船基地」升五星旗 黃偉哲曬照喊：拆了

台南市 / 林彥廷 綜合報導

福建青年教師張立齊因持有中國大陸定居證而被註銷台灣身分，而元旦時他在抖音上PO出一群人在台南新營升五星旗的影片，引發熱烈討論。今（6）日張立齊再PO出「紅船基地」被台南市政府拆除的影片，並批「在台灣哪有什麼言論自由、行為自由、根本就是假民主」而台南市長黃偉哲也在Threads發出拆除照片並寫下「拆了」。

張立齊近期在抖音發布影片，在元旦當日「台灣人民共產黨」在台南新營升起五星旗，更合唱中共國歌《義勇軍進行曲》，相關影片隨即引發熱烈討論。

而張立齊於今日PO出地點遭台南市政府拆除的影片，並表示「在台灣哪有什麼言論自由、行為自由、根本就是假民主。我們的行為就是證實了他的假民主，在台灣想踏踏實實做些利國利民的事，總要面對這些無端的阻饒和干擾。說到底還是不想看到兩岸同胞能好好合作、共享發展紅利。」

黃偉哲也在Threads上發出拆除的照片並寫下「拆了」，讓不少網友紛紛留言「人狠話不多」、「執行力好 謝謝市長」、「這是今天我看的最爽的文了」、「台南唯一合法統一的只有統一獅啦！」

據了解，「台灣人民共產黨」建築物「台灣人民共產黨天后宮」，於2019年時在市府認定其為台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，違反區域計畫法及建築法，屬應優先拆除的違建，後於9月20日執行強制拆除。2022年該建築物原址重建，經檢舉後台南市政府工務局於2月18日再度執行強制拆除。

