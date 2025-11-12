親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
國民黨主席鄭麗文8日下午參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、國民黨前副發言人賴苡任似乎都有不同意見；外傳美國在台協會（AIT）本週將約見鄭麗文，了解國民黨對於國防預算的立場。對此，民進黨立委吳思瑤今（12）日回應，鄭主席這段時間過於親中親共，無視台灣主流民意，以及黨內中華民國派的撻伐，這種急統、紅統的路線不只台灣人民關心，AIT當然也非常關切。
今早10時，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，AIT要關切國防特別預算，鄭麗文先前有反對到占GDP的3%或5%，您怎麼看？
對此，吳思瑤指出，當然AIT與台灣各主要政黨都會保持非常通暢的交流、意見交換，新任國民黨主席鄭麗文當然也是AIT未來會持續對話的重要窗口，相信在這個時間AIT亟欲想跟鄭麗文對話，當然也是看到她這段時間過於親中親共，無視於台灣主流民意，甚至也無視於國民黨內中華民國派的撻伐。
她強調，「鄭麗文這種急統、紅統的路線不只台灣人民關心，AIT當然也非常關切，他們希望透過一個好的溝通管道，讓鄭主席要知道台灣跟美方堅定的合作關係，我們在國防、國安的防守上，兩方都有高度的合作意願，希望國民黨不能成為當中的絆腳石，AIT絕對、應當也會傳達，希望國民黨不要成為台美交流、國防與護住印太地區和平的絆腳石」。
原文出處：快新聞／親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐
