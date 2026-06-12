即時中心／高睿鴻報導

史瓦帝尼從1968年脫離英國獨立後，就馬上與台灣建交，至今維持57年以上的邦誼；先前我國總統賴清德欲出訪史國，遭到中國百般阻撓，也是在史國國王的幫助下，透過搭乘對方專機的方式，突破封鎖成功出訪，彰顯兩國之間非常堅韌有默契的友誼。豈料，近日卻驚傳，有外國媒體報導指，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）疑似有意提案與中國「盡速建交」，以爭取更多經濟利益；還傳出我國得對史國加大投資，外交部長林佳龍也對此回應了。

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最近有國內媒體，引用南非網媒《Swaziland News》報導，宣稱史國要求台灣3個月內付出近250億資助、再提供王室約1200萬美金的「禮物」；同時還傳出，戴羅素等人邀請了美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），向史國內閣提供報告，判斷若提案改與中國建交，是否可能爭取更多經濟利益。但由於總統賴清德、史國國王日前才剛完成互訪，展現兩國的堅韌邦誼，此時突然傳出這種訊息，不免讓部分國人感到錯愕；不過，林佳龍立即出面，明確駁斥相關流言。

首先，林佳龍直言說，上述特定媒體，其實與中共有相當密切的關係，甚至還曾受邀，與中方外交部的發言人見面，「長期都很惡意地傳播很多錯假訊息」。林佳龍強調，我們已經一再解釋，事實不可能如該媒體所報導的那樣，「因為台灣基本上就是一個自由市場」，唯一會做的事情，就是創造好的投資貿易環境；因此他重申說，上述流傳的那些錯假訊息，都不是真實、且是惡意的。

不僅如此，林佳龍還特別提及，台灣最近甚至還有要求史國總理，會來參加我國一個大型論壇，證明上述都是可不攻自破的謠言。

另一方面，外交部也提供說明，指出薩克斯的意見也是「純屬個人觀點」，而且其發表的言論，其實在史國國會，引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固、並深獲史國各界認同與高度支持。外交部進一步說明，我國與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今（2026）年5月、賴總統搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）專機訪史後，成功進一步提升。

此外，外交部也說，史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，顯示台史邦誼穩固友好。至於戴羅素總理伉儷，亦曾於前（2024）年訪台；而且，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素總理更是親自前往機場接機，與我方情誼深厚。

不過外交部仍表示，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦的關係、並打壓我國國際空間；外交部對於中方的行徑予以嚴正譴責，並表示，中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部最後說明，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，且這也是史王及史國各界共識。外交部承諾，我國未來將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

原文出處：快新聞／「親共背景」外媒被起底了！亂傳史瓦帝尼向台灣拿250億 真相全曝光

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