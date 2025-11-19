親勘明禮路改善工程 魏嘉彥強調提升道路品質刻不容緩 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為提升花蓮行車安全與道路品質，花蓮市長魏嘉彥今（19）日前往明禮路會勘，關切路面刨除與鋪設作業進度，提醒施工團隊務必把關品質、兼顧交維安全，讓市民早日使用平整、安全的道路環境。魏嘉彥表示，目前明禮路採分段施工，預計於11月21日完工，並提及目前國聯一路、國聯二路等路段也正施工，籲請用路人改道。

花蓮市公所表示，該案辦理「明禮路道路改善計畫」已於17日開工，預計在21日完工，工程範圍自明心街至中正路，全長約733公尺，採分段、分期方式施作，以降低對當地交通與居民的不便。

魏嘉彥今日下午偕同建設課長徐國城前往現場會勘，了解施工內容。現場有市民代表魏鈺晟、國治里長林建岐、國光里長魏陽進以及明禮國小總務主任沈聖彬等人也到場，關切施工進度，同時也感謝市公所提升道路品質。

此外，魏嘉彥也感謝內政部國土管理署對地方建設的重視，此次補助840萬元經費，市公所自籌160萬元，讓道路工程得以順利施作。

魏嘉彥強調，他相當重視施工安全與工程品質，此次路平作業不僅改善車行感受，也同步調整人行空間，包含無障礙坡道、標線人行道改善等，都能讓街廓更為友善，也針對道路兩側排水設施加以改善，避免以往積水情形發生。魏嘉彥感謝施工單位在有限工期中全力配合，希望工程能如期完成主要鋪設，後續標線與細部作業則持續辦理。

「市公所近年陸續推動多條主要道路改善，提升路面品質刻不容緩。」魏嘉彥指出，明禮路串聯市中心與住宅區，是市民及學童日常通勤通學相當重要的幹道。他也提到，國聯一路及國聯二路刨鋪作業也在今天起施工，預計11月26日完成，期間也請用路人配合交管，繞道行駛。

花蓮市公所說明，此次工程由創源技術顧問公司設計監造、冠升營造承攬，施工內容包含AC路面刨鋪、道路標線、路側防撞桿、庇護島、共桿設置、無障礙坡道、轉角外推與標線人行道空間，以及排水改善等，期望同步提升道路平順度與行人通行品質。

照片來源：花蓮市公所

