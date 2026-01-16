親友不捨胡瓜遭汙辱！爆「自掏錢補藝人紅包」 《大集合》發聲反駁

胡瓜16日談到和民視的合約問題，不禁面露難色。（池宗玲攝）

「綜藝天王」胡瓜這兩年和民視恩怨不斷，他去年底自爆和《綜藝大集合》的合約到今年1月31日，令人擔憂熱播24年的節目未來去向。他今（16日）出席記者會，透露現在未和節目簽訂新的合約，改以做一集領一集費用的方式。他也吐苦水，無奈這陣子的新聞寫他因為不願降價才不與電視台續約，「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（民視）盡量拿錢來侮辱我啊」，親友們也隨後向週刊抱怨。

據《鏡週刊》報導，胡瓜和民視爆出合約爭議時，外界不斷傳出「胡瓜開高薪」、「胡瓜不肯退讓」等負面，讓知情人士憤怒不已，覺得有人惡意放話，目的就是想把胡瓜塑造成貪婪的人。

親友不捨地說，胡瓜顧慮的一直都不是主持費，是感嘆電視台因為景氣降低製作成本，進而影響到道具品質，擔心會製造來賓受傷風險。親友再說，有時藝人節目中獲得的紅包，事後都會被製作單位回收，胡瓜心疼他們賣力表現，都會自拋腰包，掏出主持費包給來賓，沒想到現在卻被說成「死要錢」。

民視稍早否認所有爆料，「製作單位表示絕無此事（收回紅包），藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，關於道具安全部份，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位」。

