親友全是演員！陸41歲「職業新娘」5次結婚騙百萬 判刑13年

大陸一名男子冉某為與41歲女子趙某結婚，投入訂婚金、聘禮及婚禮開支等30多萬元人民幣（約132萬元新台幣），卻不料落入精心設計的騙局。41歲女子趙某實際上為一名「職業新娘」，婚禮上的親友則全是假冒身分的「演員」。

「職業新娘」趙某多次與他人「結婚」騙取錢財。（示意圖／unsplash）

《紅星新聞》19日報導，據河南省濮陽市中級人民法院近日公布二審判決書顯示，六名涉案人員因詐騙罪被判處1年1個月至13年11個月不等有期徒刑。

據了解，六名涉案人員中，41歲「職業新娘」趙某與同夥張某是獄友關係，兩人均有多次詐騙前科。趙某曾因詐騙罪5次獲刑，張某也曾3次因詐騙罪獲刑。兩人出獄後合謀，以締結婚姻為幌子實施詐騙，還夥同陳某、崔某等人組成「婚騙團伙」。

「職業新娘」趙某多次與他人「結婚」，致使5人分別被騙30多萬元人民幣（約132萬元新台幣）至50多萬元人民幣（約219萬元新台幣）不等，其中趙某參與詐騙金額達177萬餘元人民幣（約777萬元新台幣）。

最終，法院判決：趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年11個月，並處罰金20萬元人民幣（約88萬元新台幣）及退賠被害人經濟損失共計107萬餘元人民幣（約470萬元新台幣）；其餘涉案人員判刑1年1個月至10年9個月不等，並處罰金5千元至10萬元人民幣（約2.2萬元至44萬元新台幣）不等。

