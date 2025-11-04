親友挖大坑／誤信好友！慘被接洽拍成人片 女星賠錢止損陷憂鬱

薔薔因信任好友接洽工作，卻差點被賣去拍A片。（翻攝自薔薔臉書）

女星江泳錡因聽了前夫建議花200萬投資餐廳，但前夫猝逝後，她接手餐廳才知一堆爛攤子要收拾，覺得兩人遭好友誆騙。演藝圈不少藝人倒楣接了親友爛攤子，最後也只能自己解決。

個性大而化之的薔薔，因信任朋友讓對方為自己接洽工作，結果對方連A片都幫她接，薔薔得知後，只能取消不合適的工作甚至賠錢，因此一度陷入憂鬱。

戲精呂雪鳳因為爸爸好賭，童年就開始演歌仔戲還債，爸爸中風為籌醫藥費，她應徵舞小姐，一度還要下海到私娼寮，甚至學牽亡魂賺錢，當年連兄姐生病都因沒錢就醫而早夭。

廣告 廣告

呂雪鳳從小就因爸爸好賭四處籌錢。（翻攝自呂雪鳳臉書）

中國大陸女星劉濤當年與富二代王珂閃婚退圈，但因金融風暴王珂破產，她因此復出瘋狂接戲，4年把20億元台幣債務還清，之後王珂再投資失利，她仍不離不棄，轉戰直播帶貨，首播就以「4小時賺進6.4億台幣」的驚人成績開出紅盤。

劉濤數度為丈夫王珂投資失利還債。（翻攝自劉濤微博）

更多鏡週刊報導

親友挖大坑／獨家！前夫猝逝傷痛未平 江泳錡為燒烤店爛帳焦心

止步鬼門前／險命喪海外！名模插管一度昏迷 他靠求生意志逃死劫

美照還要修／獨家！出場要求高規格 詹子萱修圖精緻惹負評