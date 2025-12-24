親友聚餐披薩也報公帳 台中地政前局長吳存金涉貪被訴

台中市政府地政前局長吳存金任內涉嫌十一度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，二○二二年台中市長盧秀燕成功連任，吳找親友聚餐「慶祝」也報公帳，連大年初三家人團聚吃披薩、初四吃鐵板燒也都是用公費，不法詐得六萬多元，檢方昨依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴吳。

檢方說，吳存金身為地政局局長理應廉潔自持，卻多次假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用，衍生負面社會觀感強烈戕害人民對公務員信賴，考量她自白全盤供出、繳回全部犯罪所得，每筆均五萬元內，建請法院依法減刑。

吳存金今年三月被爆特別費涉貪遭搜索，一百萬元交保後隨即請辭。台中地檢指出，吳女二○一八年起擔任地政局長，明知每月得報支首長特別費三萬九七○○元，用途限於因公所需招待餽贈並應檢具原始憑證。

檢方查出，吳二○一九年至二○二四年間十一度和家人、親戚間私人餐敘，非實際因公所生支出，和首長特別費核銷事由不符，仍向餐廳告知地政局統一編號，再將發票、收據等交由局內核銷，共詐得六萬八六七九元。

