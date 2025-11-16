親友說他不想活了，怎麼辦？日本禪僧教「1招」從死亡邊緣拉回來

日本岐阜縣大禪寺的第16代住持根本一徹（Ittetsu Nemoto），創辦名為「想死的人」網站，為有自殺念頭的人提供撫慰和建議，他也於《現在不是去死的時候》一書中，透過自身經歷和禪宗觀點，引導讀者看清生命本質，學會接受、面對、處理並放下痛苦，進而找到生命的意義和快樂。以下為原書摘文：







流落街頭而死，大概最帥吧？



某天，美奈又對我說：「想介紹一位朋友給你認識。」於是我們3人在網路上開始聊天。對方是一位名叫阿智的男性，已經20年沒離開家門，長年過著足不出戶的生活，在網路上則是繭居族社團的管理員。

這個社團不對外公開，因此我從未加入過。不過據說，來自日本各地的成員為了實現「即使隱居在家，也能維持生計」的目標，持續交流著關於股票、投資與居家工作的各種資訊。

雖然在經歷新冠疫情後，遠距工作已逐漸普遍化，但在當時的時空背景下，這樣的構想著實令人驚嘆：「竟然能用這種方式活下去嗎？」這類嶄新的生活模式讓我印象深刻。

雖然這個社團並非為了「想死的人」，而是專為繭居族創立，但在我和阿智變得熟絡後，我便試著問他：「阿智，你是怎麼想的？是想繼續待在家裡過日子，還是其實⋯⋯根本不想活了？」阿智回答我：「如果可以的話，我想早點死。」

20年前，阿智的父親自盡後，母親便罹患了憂鬱症。為了照顧母親，阿智明知需要陪母親就醫，但他無論如何就是無法踏出家門。對他而言，如果不能維持不出家門的生活，那還不如選擇死亡。









正好在某段時期，美奈想死的情緒也變得格外強烈，於是兩人產生了深刻的共鳴。有一次，我們聊到：「怎麼樣的死法才算理想？」他們回答：「嗯⋯⋯流落街頭而死或餓死吧？」「流落街頭而死，大概最帥吧？」我接著提出自己的想法：「如果希望在不造成他人困擾的情況下死去，或許最理想的，就是在行腳修行途中離開人世。

那麼，要不要試著踏上四國遍路？聽我這麼說，喜歡《般若心經》、也對佛教很感興趣的美奈立刻同意。我接著詢問：「美奈好像想去，那我也一起去吧！阿智，你呢？」就這樣，阿智也決定加入我們。話雖如此，我卻因為突然有法事要處理，沒辦法離開寺廟，最後只剩美奈和阿智兩個人前往四國。

他們原本真的打算在路邊倒下、任由自己死去，卻發現一旦倒下，就會有人出手相救。有人主動送來食物和飲料，甚至贈送日用品，使他們始終無法如願以「流落街頭」的方式走向死亡。

大約1個月後，美奈和阿智回到東京時，心境反而變得更正向：「這是我人生中第一次真正感受到人情的溫暖。」「人們對我這麼好，讓我數度感動得流下眼淚。」從那之後，阿智不再封閉在家，開始出門工作。

且不久之後，他和美奈步入了婚姻。如今，美奈過得很幸福。後來，2007至2009年之間，有一檔紀錄片節目對我長期的跟拍採訪，而美奈也願意在過程中協助我。

不論是誰，要在電視媒體上公開自己曾想自殺的過去，多少都會感到抗拒吧？但美奈很感謝我曾經救過她，也非常信任岡部先生。她明白拍攝的必要性，也深知這個節目對某些人來說，可能將成為心靈的支柱——能在他們像瑠生一樣走上絕路之前幫助他們。果然，唯有真心建立的關係，才是最重要的。對此，我心懷感激。





不是想死，只是活得太累了



櫻花綻放之際，在東京一座公園裡，我與美奈睽違近一年後再次重逢。

我：「好久不見，妳最近的心情怎麼樣？」

美奈：「已經是『隨時去死都沒差』的狀態了，呵呵！」

我：「哈哈！如果覺得『隨時都能死』的話，某種意義上來說也很堅強呢！不過妳還是一樣，嘴上總是掛著『我要死了、我要死了』啊！」

我們坐在公園的長椅上，在攝影團隊面前持續交談。

美奈：「當我說『不想活了』的時候，要說你做了什麼，其實也不是整晚都陪在我身邊。但每當我真的陷入想死的情緒時，你總是會主動關心我。就算只是網路上的幾句文字，對我來說也非常重要。」

我：「實際上這4年來，我們也只見過3、4面而已。即便如此，還能像現在這樣保持聯繫，我真的很感激。」

美奈：「我覺得如果能活下去，當然還是活著比較好。可是同時，心裡也會浮現『死了也無所謂』的感覺……。」

美奈的這番話，彷彿為所有生活在日本社會，甚至整個世界的人們，道出了他們的心聲。在自殺防治諮詢的過程中，我深刻體會到：其實，沒有人是真心想死的。他們並不是渴望死亡，只是活得太累了。正因為活著太痛苦，所以只能用刪去法，最終被迫選擇了死亡。

即使擁有家人、住所與工作，有時仍會感到空虛與寂寞。當「像我這樣的人，會不會根本不被需要？」的孤獨感突然襲來，那份連對家人都難以啟齒的心情，究竟該向誰傾訴？

我們走到公園裡的攤販前，笑著說：「比起賞花，還是吃比較重要啊！」並買了醬油糰子來吃。就這樣，在櫻花樹下一邊笑著，一邊談論死亡。能和美奈建立起這樣的關係，讓我由衷感到開心。走到今天這一步，中間經歷的不是平坦大道，而是一條漫長而曲折的路。

「想死」的念頭，並不會因為和人聊聊就立刻消失。首先，願意坦白這樣的心情，本身就是一件極其困難的事；而要與真正能接住這份情緒的人建立關係，更是需要時間與信任的累積。即便如此，能陪伴、理解某個人「想死的心情」，依然是把他從死亡邊緣拉回來的關鍵之一。

在自殺尚未被社會視為重大問題之前，美奈就已坦承對我說出她想死的心情。現在回想起來，我當時既沒有聯絡任何政府機構，也沒有尋求法律諮詢等，採取具體的行動。但面對她拋出的真心話，我始終用自己的真心話回應，這就是我的陪伴方式。

不到最後我們不會知道，自己是否真的能拯救他人。也許，我們原本就做不到救人這件事。但我相信，我們可以選擇陪伴在對方身旁，給予他力量，或一起度過艱難的時刻。

在現代社會中，廣泛但淺薄的人際關係被視為理想模式，在社群平臺上擁有大量追蹤者的人，更容易被看作成功的象徵。一旦你向他人吐露內心深層的煩惱，反而容易被貼上「太沉重」的標籤，讓人下意識的想疏遠。

在這樣的社會氛圍下，人與人之間，究竟有多少機會可以真正交心、真誠對話？能談論痛苦、憤怒，甚至「不想活了」這類真實感受的場合，是否也越來越稀少了？正因如此，我才會創立「想死的人」社團，試圖打造能以真心話彼此連結的空間。在那裡，我遇見了美奈，並花了很長的時間，慢慢建立起我們之間的信任。

最後，我希望你記得：將「想放棄生命」的心情說出口，就有可能轉化為活下去的力量。所以，請不要害怕說出真正的心聲。

（本文摘自／現在不是去死的時候：毫無止境的絕望、沮喪，我該怎麼活？幫助超過20,000人走出谷底的禪僧，總是這樣回答。／大是文化）

