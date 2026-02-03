親友都受害！台積電工程師驚爆私裝針孔偷拍 筆電還藏未成年性影像

台積電一名鄭姓工程師為偷拍慣犯，除私設針孔攝影機拍偷外，更持有多部未成年性影像。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 一名任職於台積電的工程師，涉嫌在咖啡廳內私自架設針孔攝影機偷拍他人，甚至連自家浴室也未放過，其妻子過去曾來訪作客的8名友人也都受害，並在男子筆電內查獲大量未成年性影像。

台積電新竹廠鄭姓工程師為偷拍慣犯，長期裝設針孔攝影機偷拍他人私密性影像。2024年間曾不惜跨區前往台南一間咖啡廳廁所，將芳香劑造型的針孔攝影機藏放於洗手台旁偷拍顧客如廁畫面，遭店員發現後報警，警方到場將他當場逮捕，並查扣相關設備。

警方循線搜索鄭男住處及電腦設備，赫然發現他早在2020年起，就在自家浴室內私自安裝針孔攝影設備，並長期偷拍來訪的親友，其中多為其妻子的同學與友人，至少有8名女子受害。受害者直到警方通知後，才驚覺自己成為偷拍對象。

據媒體報導指出，其中一名受害的妻子友人指出，她僅在女同學家中住宿2天1夜，竟遭偷拍多7段私密影像；另有受害者表示，很難相信到信任的朋友家中作客竟遭偷拍，更直言若非咖啡廳偷拍事件曝光，恐怕至今仍被蒙在鼓裡。

此外，檢警同時在鄭男電腦中查獲大量非法收藏的未成年性影像。全案經台南地方法院審理後，依無正當理由持有兒童或少年性影像及無故竊錄等罪，合併判處1年有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。台積電方面則表示，目前仍在調查當中，若查證屬實將依職權嚴懲。







