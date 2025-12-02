親口表態「不會選台中市長」！麥玉珍為何怒發長文全說了：不應被偏見否定參選資格

民眾黨立委麥玉珍近日表示，有機會當然會爭取參選台中市長，隔2天後麥玉珍再於臉書發文「我參選台中市長有何不可？」引發外界好奇是否為「參選宣言」。對此，麥玉珍今（2）日接受《風傳媒》訪問時表示，她不會參與2026年台中市長或市議員選戰，當初會發文，是想強調人人平等的精神，任何人若符合資格，都可以去參選任何職位，不應該用一些偏見的語言，去說誰誰誰沒資格選。

麥玉珍表示，整個來龍去脈是，前陣子她因為太忙而辭掉南投黨部主委，有次去參加台中購物節活動，結束後有記者問她辭南投主委是不是要到台中選市長，當時她開玩笑說，有機會當然會爭取，結果後來被人做文章、帶風向，揶揄她是新住民、不夠格參選等等，因此才憤而發文。

麥玉珍說，她認為只要符合資格，任何人當然都可以去爭取參選任何職位，她一開始也沒說是選什麼市長、哪一屆市長，「菜市場、夜市也有市長」，但有多人對新住民有偏見，也有很多人認為縣市長是要政治名人、政治世家、有錢人、高學歷等「厲害的人」才能去選，但她認為，無論是人民、一般勞工、新住民，都有平等參選的機會，不應該用一些偏見的語言，去說誰誰誰沒資格選。

麥玉珍提到，她要不要去參不參選是一回事，但她符合參選資格，就不該被當成笑話，大家要懂得互相尊重，每個人都有選擇的權利，她也鼓勵不論黨內外所有有志參選者，都要勇敢提出參選意願，台灣是民主社會、人人平等，不該在潛意識中覺得人有高低之分。

麥玉珍說，民眾黨就是廣納百川的政黨，是個人人都有機會發揮的平台，歡迎有志參選、為台灣貢獻的人一起加入。不過麥玉珍也說，她認同黨主席黃國昌所說，任何選區提名都要謹慎分析，有把握的地方再去提名，而她本人也並沒有打算要參與2026年的台中市長、市議員選舉。

至於未來規劃，麥玉珍說，她想做的就是繼續為新住民權益奮鬥，民眾黨前主席柯文哲當初找她來，就是希望她把台灣的新住民們照顧好，未來怎麼樣，就是自己決定，目前的想法是繼續在民間社會推動新住民權益，繼續在基層服務，也為民眾黨扎根。

