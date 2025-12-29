親口認「行為已是強姦」願賠償 張越河發聲明全否認 5分鐘音檔狠打臉

男模張越河在IG發表聲明否認犯行，但受害女生提供的5分鐘音檔，張越河坦承做出性侵行為。翻攝張越河IG

25歲男模張越河日前才因上節目失控襲胸主持人小S引發爭議，如今再遭一名女大生指控性侵。事件最具爭議之處在於，雙方長達5分16秒的通話錄音曝光，張越河在電話中不僅多次道歉，也不避諱自己的行為「已經是強姦」，並主動提出精神賠償；但事後卻發布聲明全面否認犯行，前後說法南轅北轍，被外界質疑根本自打臉。

被害女大生控訴，事件發生在今年10月初，當天與攝影師友人及張越河一同前往新北市汐止區攝影棚拍攝，工作結束後，張越河主動表示可載她返家，途中又稱要先回住處休息。被害人因不想麻煩他人而答應，未料一進門後，張越河即對她粗魯強吻、襲胸，並在她明確拒絕下仍強行性侵。

張越河發出長文聲明否認犯行。翻攝張越河IG

曝光的通話錄音中，被害人情緒激動質問：「你昨天根本就是要強姦我，你知道嗎？」張越河回應：「我懂你的意思，那個行為已經是強姦了」、「我的行為我想起來也覺得很不好」、「我很真心跟你道歉」。對話中，張越河多次表示願意賠償，甚至直言若走法律程序「會很麻煩」，希望以精神賠償方式私下處理。

然而，張越河卻發出聲明，強調自己「絕無任何違反對方意願的性行為」，並反控女方指控不實、已嚴重損害其名譽與工作權益。聲明內容與通話中低聲道歉、坦承失控的說法形成強烈對比，也讓被害人無法接受，痛批對方態度前後差異過大，甚至反告讓她承受二度傷害與網路攻擊。

被害人目前已提出驗傷單，並將通話錄音等相關證據送交台北市警局婦幼隊。律師指出，若在對方明確拒絕下仍強迫進行性行為，已構成對性自主權的重大侵害，恐涉刑法強制性交罪，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，相關音檔未來都可能成為呈堂證供。

案件已進入司法調查程序，真相仍待釐清，但張越河「電話中坦承犯行、聲明中全盤否認」的巨大落差，已引發社會高度關注，外界也關切司法能否還原事發全貌，給被害人一個公道。



