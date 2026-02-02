親台新政策？宏國白蝦出口暴跌 當地媒體「封鎖台灣」突解禁了

即時中心／黃于庭報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力。不過，據宏國水產養殖協會（Andah）近期公布2025年白蝦出口量，雖較前一年度有所增長，但仍遠低於2023年數據，當地更疑似有媒體封鎖台灣網路。隨著長期親台的國家黨（PN）新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上台，該媒體似乎悄悄解禁了。

綜合當地媒體報導，Andah報告指出，2025年出口量年增523多萬磅，達到6891.5萬磅，增幅約8.22%；另出口外匯收入增加至2.61億，增幅14.12%，不過仍不及2023年的2.65億。

而造成上述結果的原因，Andah執行長阿馬多爾（Javier Amador）不諱言，確實歸因於宏都拉斯與台灣斷交。台灣先前一直是宏都拉斯的主要出口市場，惟該國政府2023年與中國正式建交，不過至今對中國的出口量仍微乎其微。

事實上，Andah統計指出，台灣仍是宏都拉斯第3大市場，出口額為619萬鎊，價值1690萬美元；反觀中國去年僅購入75.3萬磅，價值239.8萬美元，遠遠不及中美洲、美國、日本等市場，也導致宏國白蝦產業回不去與台灣斷交前的榮景。

宏都拉斯大選結果去（2025）年12月出爐，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，上（1）月27日正式宣誓就職。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。

根據《自由時報》報導，該地某間媒體疑似於2024年起便封鎖台灣網路，使用電腦、手機均無法順利連線；若透過VPN將IP位置改成美國，才能成功登上網站。不過，該媒體近期卻悄悄解除限制，再度讓外界對台宏關係產生高度關注。

