親台派再+1！「台灣女婿」當選返國會 山口晉：高市早苗曾提醒守護台灣

國際中心／施郁韻報導

埼玉縣第10選區結果出爐，「台灣女婿」山口晉確定當選。（圖／資料照）

「最強母雞」日本首相高市早苗，在日本眾議院大選前，特別到首都圈的埼玉縣，為「台灣女婿」山口晉站台。埼玉縣第10選區結果出爐，山口晉確定當選。山口晉表示，他結婚時高市早苗曾提醒他，日本得好好守護台灣。

山口晉向來友台立場，曾擔任執政黨，對台窗口「青年局」的國際副部長，長期關注台日交流。高市早苗擔任總務大臣時，山口晉是前官房長官菅義偉的秘書官，高市親眼見證其執行力，因此選前排除萬難也要為他站台。

廣告 廣告

埼玉縣第10選區，包含東松山市、坂戶市與比企郡多個町村，此次由山口晉與中道改革聯合議員坂本祐之輔對決，兩人第三次成為對手。

山口晉選前提到，他結婚時，高市知道妻子是台灣人，高市說「311大地震時，給日本最多援助的國家，就是台灣，這麼親日的國家，日本也要守護台灣才行」，高市的一番話，讓他印象深刻。

山口晉備受台灣人關注，如今確定當選，成功從坂本祐之輔手中奪回席次。



更多三立新聞網報導

高市早苗壓倒性勝利！專家曝中國威脅：日本人醒來「台灣人不要再睡了」

習近平國師：因為小紅書「統一後治理台灣比香港容易」 稱台沒下次大選

帥警抓情侶酒駕！對妹子有好感幫逃過罰單 「旅館巧遇」滑進房5hr慘了

女陸客羽田機場飆罵台人片曝！還翹腳辱日語是「狗語」 他酸爆中國一事

