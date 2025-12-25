親台派當選總統可望恢復邦交？回顧台宏82年邦誼變化

宏都拉斯國家黨（PN）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）順利當選，未來有望恢復和我國邦交。路透社



宏都拉斯總統大選計票完成，最終由美國總統川普（Donald Trump）指名力挺、立場親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選。阿斯夫拉在選前即表示若勝選將恢復與台灣的外交關係，如今順利當選，宏都拉斯與我國有望自2023年3月斷交後，再度重新建交。

宏都拉斯位於中美洲，面積11萬2492平方公里、人口約989萬人，我國與宏都拉斯自1941年即建立公使級外交關係，1965年升格為大使級關係。1990年代台灣民主化後，面對中國在外交戰場步步進逼，當時中美洲和加勒比海是我國在外交戰場較具優勢區域，政府也花費心思維繫和各國邦誼，先前4位民選總統李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文任內都曾造訪宏都拉斯，總統賴清德2022年擔任副總統時，也曾以總統特使身分前往宏都拉斯出席現任總統卡斯楚（XiomaraCastro）的就職典禮，並與時任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等各國代表互動。

經貿方面，台灣和宏都拉斯曾簽署多項合作協定或備忘錄，包括我國和宏都拉斯、薩爾瓦多於2007年共同簽署的「台薩宏自由貿易協定」，直到斷交前一年的2022年，台灣出口至宏都拉斯約6,316萬美元（約台幣19.8億元），台灣則自宏國約1億2,885萬美元（約台幣40.5億元），主要為冷凍白蝦和咖啡等，宏都拉斯為雙邊貿易較大受益方。

此外，台灣也曾多次在宏都拉斯需要外援時伸出援手。1998年宏國遭受颶風災害時，台灣捐助上千萬美元賑災，2014年台灣也曾捐贈宏都拉斯行政專機及直升機，總計花費3千6百萬美元（約台幣11.3億元）。2019年，台灣又提供3億美元（約台幣94.3億元）貸款，協助宏國用於醫療教育經費和加強基礎建設。

無奈我國和宏國邦誼不敵中國的金錢外交攻勢，現任總統卡斯楚自2022年擔任總統後，宏國時任外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）和時任中國外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，隨後宏都拉斯政府向台灣要求提供24.5億美元（約台幣770億）經濟援助未果後，最終在同年3月26日宣布和我國斷交，並於同日宣布和中國建交。

不過宏都拉斯和中國建交後，中方當初承諾的各項援助、簽署自由貿易協議與促進經濟發展等皆未到位，反倒是白蝦產業在少了台灣市場後面臨崩潰，加上中國產品傾銷等因素，造成當地經濟衝擊與失業等問題，也讓此次總統大選的2位在野黨候選人均提出盪選後不排除和台灣復交的政見。如今侵台的阿斯夫拉當選總統，未來台宏關係備受矚目。

