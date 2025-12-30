親吐公開再婚懷孕原因！福原愛被問「很習慣被罵？」 藏4年真心話全說了

福原愛2021年與江宏傑離婚，近日宣布再婚。（圖／達志／美聯社）

曾以「桌球愛醬」之名風靡日本的前桌球國手福原愛，即使早已離開競技舞台，人生動向仍持續受到外界高度關注。她於2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後育有子女，卻在2021年宣告離婚，期間更因子女監護權問題，引發日本與台灣媒體長時間追逐報導，相關爭議不僅成為話題焦點，也對她的演藝與工作發展造成明顯衝擊。

日本雜誌《女性セブン》報導，福原愛受訪時透露，她已於今年初夏再婚，並且正懷著第3個孩子，原本希望能保持低調，但考量若未親自說明，反而可能引發不實揣測與臆測，最終選擇以自己的話向外界交代。她直言，外界常認為自己早已習慣輿論攻擊，事實上每次面對批評仍會感到不安，尤其孩子逐漸長大，更不希望讓孩子看到母親遭受輿論撻伐的模樣。

福原愛坦言，自己因奧運成名而獲得工作機會，某種程度上必須承擔被關注的代價，但最令她難受的是，家人也因此被牽連，甚至成為誹謗中傷的對象。回顧過去，她從小在鎂光燈下成長，曾以為自己早已看淡媒體關注，直到成為母親後，才更加深刻體會到保護家庭的重要性。對於這次再婚與懷孕，她不敢奢求外界理解，只希望能被溫柔看待。

目前以育兒為生活重心的福原愛也透露未來規劃。她希望在孩子稍長後重返校園，彌補當年因備戰奧運而中斷學業的遺憾，並計畫進修運動管理相關領域。同時，她也重新確認自己對桌球的熱愛，期盼未來能以自身經驗回饋桌球界，回報一路支持她的人們。

最後，福原愛強調，「我曾給很多人帶來困擾，也遭受過來自社會的猛烈抨擊，一度不想再站到人前。但正因為經歷過這些，我相信自己有一些話是只有我才能傳達的。如果未來還能再次獲得機會，我衷心希望能以『福原愛』的身分，為桌球以及一路支持我的人們，做出回饋與報恩。」

